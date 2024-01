Sportdirektor Fritzmeier übernimmt Eishockey: Löwen Frankfurt trennen sich von Trainer Tiilikainen Stand: 08.01.2024 13:54 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben die Konsequenzen aus ihrer sportlichen Talfahrt gezogen und sich nach hr-Informationen heute Mittag von ihrem Trainer Matti Tiilikainen getrennt.

Von Sebastian Rieth

Zehn Niederlagen am Stück waren dann doch zu viel. Matti Tiilikainen, seit Sommer im Amt, wird ab sofort nicht mehr Trainer der Löwen Frankfurt sein. Wie der hr-Sport erfuhr, hat sich die Führung des DEL-Klubs darauf im Anschluss an die 1:2-Niederlage am Sonntag in München verständigt und Tiilikainen die Entscheidung am Montag mitgeteilt.

Zehn Spiele ohne Sieg

Ausschlaggebend war eine beispiellose Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg, die die Hessen bis nah ran an die Abstiegszone taumeln ließ. Aktuell belegen sie Platz zwölf mit nur fünf Punkten Vorsprung vor Tabellenschlusslicht Iserlohn. Tiilikainen war erst im Sommer zum zweiten Mal bei den Löwen das Traineramt anvertraut worden. Sein Vertrag lief ursprünglich über zwei Jahre.

Nun übernimmt vorerst Sportdirektor Franz-David Fritzmeier die Trainer-Aufgaben. Zum ersten Mal steht er beim Heimspiel am Donnerstag gegen Ingolstadt hinter der Bande.