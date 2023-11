1000. Heimspiel Eishockey: Löwen Frankfurt gewinnen 1000. Heimspiel Stand: 17.11.2023 22:06 Uhr

Feiertag bei den Löwen Frankfurt: Im 1000. Heimspiel der Club-Geschichte gelingt ein Sieg. Der EC Bad Nauheim muss in der DEL2 nachsitzen.

Die Löwen Frankfurt haben zum Jubiläum einen Sieg in der DEL eingefahren. Im 1000. Heimspiel der Club-Geschichte setzten sich die Hessen am Freitagabend mit 3:2 gegen die Straubing Tigers durch. Matchwinner vor 6.990 Zuschauern in der Frankfurter Eissporthalle war Cody Kunyk, der doppelt traf. In der Tabelle halten die Löwen den Anschluss an die Playoff-Plätze.

Einen Sieg konnte auch der EC Bad Nauheim in der DEL2 feiern. Bei den Lausitzer Füchsen mussten die Wetterauer allerdings nachsitzen. In der Overtime schoss Jordan Hickmott die Hessen zum 2:1-Auswärtssieg. In der engen Liga liegt Bad Nauheim weiter auf Playoff-Kurs.