Eintracht und Darmstadt 98 Eintracht und Darmstadt 98: So sieht der Winterfahrplan aus Stand: 02.01.2024 11:04 Uhr

Neues Jahr, neues Glück: Die hessischen Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 starten in die Vorbereitung. Während die einen daheim bleiben, zieht es die anderen in die Sonne.

Am 2. Januar starten Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 in die Vorbereitung. Beide aber mit unterschiedlichen Vorzeichen und Aufenthaltsorten.

Eintracht

Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller bereitet sich daheim auf die anstehenden Aufgaben vor. Am 2. Januar werden die Spieler vormittags zu den Leistungstests gebeten, am Nachmittag um 15 Uhr steht eine nicht-öffentliche Einheit auf dem Programm.

Spiele

Das erste Testspiel bestreitet die Elf am Samstag im heimischen Stadtwald gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg (13 Uhr). Die Partie findet ohne Zuschauer statt, soll aber auf dem Vereinskanal übertagen werden. Am Samstag, den 13. Januar, steht die letzte Hinrundenpartie in Leipzig an (15.30 Uhr). Einen Tag später findet dann im Stadtwald ein Freundschaftsspiel gegen Sandhausen statt.

Personal

Neuzugang Donny van de Beek wurde bereits verkündet. Die Hessen beschäftigen sich Medienberichten zufolge mit Rafiu Durosinmi und Sasa Kalajdzic. Thilo Kehrer wird hingegen wohl nicht zu den Frankfurtern wechseln. Jessic Ngankam soll einem Bericht zufolge verliehen, Lucas Alario verkauft werden. Kapitän Sebastian Rode strebt eine Rückkehr ins Mannschaftstraining im Januar an.

Darmstadt 98

Die Lilien reisen am 2. Januar ins spanische El Saler, unweit von Valencia. Dort bleiben sie bis zum Sonntag, 7. Januar. Interessant: Ins Trainingslager mitfahren werden gleich fünf Spieler aus der U19. Und: Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit haben sich, Darmstadt inklusive, nur sieben Bundesligisten für ein Trainingslager im Ausland entschieden.

Spiele

Am Samstag testet die Mannschaft gegen Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel. Die Partie findet in Oliva Nova statt, eine Stunde Autofahrt von El Saler entfernt. Eine genaue Uhrzeit wurde noch nicht bekannt gegeben. Am 13. Januar empfangen die 98er daheim Borussia Dortmund zum "Topspiel" um 18.30 Uhr.

Personal

Filip Stojilkovic hat sich bereits auf Leihbasis dem 1. FC Kaiserslautern angeschlossen. Die Verantwortlichen der Lilien haben bereits angedeutet, den Kader im Winter zu verschlanken. Dies geschieht ohne den Sportlichen Leiter Carsten Wehlmann, dessen Ende bei den Darmstädtern am 29. Dezember verkündet worden war. Ersten Berichten zufolge wird Wehlmann mit dem SV Werder Bremen und Schalke 04 in Verbindung gebracht.