Eintracht-Matchwinner Can Uzun Eintracht-Matchwinner Can Uzun: Große Fußstapfen, kleine Schritte Stand: 24.01.2025 14:25 Uhr

Gegen Ferencvaros Budapest wird Can Uzun zum Matchwinner für Eintracht Frankfurt. Mit einem halben Jahr Anlauf scheint der 19-Jährige nun ein Faktor im Spiel der Hessen zu werden. Das Erfolgsgeheimnis? Einfach Can Uzun sein.

Schwer zu sagen, wie viele Trophäen Can Uzun zuhause in der Vitrine stehen hat. Die Torjägerkanone der A-Jugend Bundesliga Südwest 2023 ganz sicher, wahrscheinlich auch ein paar weitere Cups und Medaillen aus der Jugendzeit. Aber Edelmetall aus dem Herrenbereich dürfte Uzuns Wohnzimmer noch nicht schmücken. Bis jetzt.

Denn der Man-of-the-Match-Award beim 2:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Ferencvaros Budapest dürfte ziemlich sicher an Uzun gegangen sein. Als der Arbeitstag des 19-Jährigen nach 85 Minuten beendet war, brandete tosender Applaus im Frankfurter Stadion auf, Uzun verließ den Platz nach reifer Leistung und als Schütze des wichtigen Führungstreffers. "Wir haben ein Tor gebraucht, um das Spiel freizubekommen. Dann war es auch noch ein schönes Tor, ich freue mich drüber", so Uzun nach dem Spiel.

"Das Traumtor von Can war ein Dosenöffner"

Mit einem halben Jahr Anlauf scheint es, als sei Uzun bei der Eintracht angekommen. Im Jahresendspurt 2024 sammelte Uzun die ersten Scorer, gegen Budapest zeigte er vor allem in der zweiten Halbzeit, warum er der sportlichen Führung im Sommer 2024 knapp elf Millionen Euro wert war. Uzun bewegte sich clever in den Halbräumen, war oft anspielbar, hatte stets eine gute Idee. "Er hat ein super Tor gemacht, seine Entwicklung freut uns alle sehr", lobte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Besonders erfreulich für die Hessen: Uzun arbeitete fleißig gegen den Ball, was zuvor nicht eben seine Stärke schien. Vor seinem Treffer gewann er knapp 30 Meter vor dem Tor selbst den Ball, einen Kontakt und einen beherzten Abschluss von der Strafraumkante später jingelte die Frankfurter Torhymne. "Das Traumtor von Can war ein Dosenöffner", sagte Co-Trainer Jan Fießer, der den rotgesperrten Dino Toppmöller an der Seitenlinie vertreten hatte.

"Er hat sein Mindset in vielen Dingen geändert"

In Nürnberg in der zweiten Liga war Uzun der Fixpunkt der Offensive, die Umstellung auf die Bundesliga verlief aber nicht ganz so reibungslos, was auch an Uzuns Defensivverhalten gelegen haben dürfte. "Es war nicht so einfach. Wir mussten am Anfang viel mit ihm sprechen", sagte Fießer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Die meiste Arbeit musste Can selbst machen. Er hat sein Mindset in vielen Dingen geändert, das schaffen nicht viele. Der Junge ist mental extrem stark."

"Es war keine einfache Zeit für mich", sagte Uzun selbst über sein erstes halbe Jahr. "Die Defensivarbeit war das wichtigste Thema. Ich habe es mir schon anders vorgestellt, als ich nach Frankfurt gekommen bin. Dass ich nicht so lange warten muss." Indes, das Warten hat sich gelohnt, pünktlich zum Abgang von Topscorer Omar Marmoush könnte Uzun nun ein Faktor in der Offensive der Eintracht werden.

"Ich will einfach Can Uzun sein"

"Wenn der beste Spieler weggeht, ist das natürlich eine Chance für einen Spieler wie mich. Ich will aber nicht sagen, dass ich in seine Fußstapfen treten kann, Omar ist ein Weltklasse-Spieler", so Uzun. Mit kleinen Schritten zum Ziel also, und ein neuer Marmoush will er ohnehin nicht sein. "Ich will einfach Can Uzun sein, ich hoffe, ich habe heute meine Chance genutzt. Ich hoffe, es geht so weiter."