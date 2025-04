Auch Götze fällt lange aus Eintracht Frankfurt - Kreuzbandriss bei Keeper Kaua Santos Stand: 18.04.2025 21:32 Uhr

Eintracht Frankfurt muss gleich zwei personelle Rückschläge wegstecken: Kaua Santos hat sich gegen Tottenham einen Kreuzbandriss zugezogen, ebenso fällt Mittelfeldspieler Mario Götze lange aus.

Nur einen Tag nach dem schmerzhaften Aus in der Europa League muss Eintracht Frankfurt den nächsten Rückschlag verkraften. Denn wie die Hessen am Freitagabend mitteilten, hat sich Keeper Kaua Santos im Spiel gegen Tottenham am Donnerstagabend einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Durch die Art der Verletzung ist klar, dass der 22-Jährige in dieser Saison nicht mehr für die Hessen spielen wird. Ob am Sonntag (15.30 Uhr) beim Auswärtsspiel der Eintracht in Augsburg wieder Kapitän Kevin Trapp im Tor stehen wird, ist indes noch offen.

Kehrt Trapp zurück ins Frankfurter Tor?

"Er ist diese Woche ins Training eingestiegen. Wir müssen schauen, ob er für das Spiel schon wieder eine Option ist", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller bei der Pressekonferenz am Freitag. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nichts von der Schwere der Verletzung bei Santos.

Toppmöller möchte beim Abschlusstraining am Samstag die Entscheidung darüber treffen, ob Trapp in Augsburg spielen kann und wird. Falls nicht, wird wohl mit Jens Grahl wieder der dritte Torhüter der Frankfurter seinen Einsatz bekommen.

Auch Götze fällt lange aus

Neben der Verletzung von Santos gab der Bundesligist am Freitagabend auch bekannt, dass Mario Götze ausfällt. Der Mittelfeldmotor der Eintracht hatte sich gegen Tottenham am rechten Oberschenkel verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Durch die Muskelverletzung werde Götze "bis auf Weiteres" ausfallen, heißt es in der Pressemitteilung des Klubs.