Das Wichtigste zum Spiel bei Tottenham Eintracht Frankfurt beschwört gegen Tottenham Hotspur die Underdog-Mentalität Stand: 10.04.2025 15:48 Uhr

Eintracht-Gegner Tottenham Hotspur spielt in der Premier League eine enttäuschende Saison. Trotzdem sind die Londoner alleine schon dank der Statistik die Favoriten im Viertelfinal-Duell der Europa League. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt träumt vom erneuten Titel in der Europa League. Im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur können die Hessen den nächsten wichtigen Schritt gehen. Das Hinspiel findet am Donnerstag (21 Uhr) in London statt.

Die Ausgangslage

Bei Eintracht Frankfurt soll die Ernüchterung nach der 0:2-Niederlage in Bremen nicht allzu lange anhalten. Das Team von Trainer Dino Toppmöller agierte an der Weser enttäuschend, im Europapokal sollte die Motivation allerdings groß sein, es wieder besser zu machen. Klar ist aber auch: Der Druck nimmt zu. Denn in der Europa League geht es jetzt um alles und in der Bundesliga ist von der Qualifikation zur Champions League bis zum Abrutschen auf einen Nicht-Europapokal-Platz noch alles drin.

Tottenham Hotspur erlebt derweil in der heimischen Premier League eine Saison zum Vergessen. Platz 14 ist für den Club mehr als enttäuschend, nur 37 Punkte aus 31 Spielen stehen zu Buche. Immerhin: Am vergangenen Wochenende gab es einen 3:1-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Southampton. Ähnlich wie bei der Eintracht dürfte die Motivation für die Europa League aber besonders groß sein, schließlich sehnt sich Tottenham danach, endlich mal wieder einen großen Titel zu gewinnen.

Für Toppmöller ist klar: Das Team aus England ist der Favorit. Aber: "Wir wollen zeigen, dass wir Tottenham die Stirn bieten können. Mit der Mentalität des Underdogs wollen wir weiterkommen." Endgültig über jenes Weiterkommen entscheidet allerdings erst das Rückspiel am 17. April (21 Uhr) in Frankfurt.

Das Personal

Die Eintracht wird auch in London ohne Kevin Trapp antreten - der Torwart wurde wegen seiner anhaltenden Verletzung im Kader durch Jens Grahl ersetzt. Auch Ansgar Knauff ist nach seiner Knieverletzung nicht rechtzeitig fit geworden. Elye Wahi und Can Uzun, die zuletzt angeschlagen waren, sind dagegen wieder einsatzbereit.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Tottenham spielen.

Tottenham muss auf die verletzten Dejan Kulusevski, Kevin Danso und Radu Dragusin verzichten. Stürmer Richarlison kehrte dagegen bereits gegen Southamptom in den Kader zurück und ist somit auch für das Frankfurt-Spiel eine Option, nachdem er zuvor mehrere Wochen wegen einer Wadenverletzung pausiert hatte.

So könnte Tottenham spielen: Vicario - Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie - L. Bergvall, Bentancur - Johnson, Maddison, Son - Solanke

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir stehen absolut verdient jetzt da, wo wir stehen. Ich glaube, dass wir den richtigen Fokus haben, uns aber auch extrem auf dieses Spiel freuen sollten. Wir treffen auf einen Top-Favoriten auf diesen Titel. Wir fühlen uns bereit für diese Aufgabe."

Ange Postecoglou: "Es wird ein schwieriges Spiel. Frankfurt ist eine gute Mannschaft, die in der Bundesliga gut dasteht. Sie haben eine Mischung aus einigen spannenden jungen Spielern, aber auch einiges an Erfahrung. Das wird eine gute Herausforderung für uns."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Mario Götze, der in letzter Zeit im Mittelfeld so richtig aufdreht? Kaua Santos, dessen nächste europäische Bewährungsprobe in Abwesenheit von Kevin Trapp bevorsteht? Oder diverse Akteure in der Eintracht-Offensive, die bei den sich bietenden Chancen eiskalt bleiben müssen? Wenn es nach Toppmöller geht, wird niemand von ihnen gesondert im Fokus stehen. Denn: "Wir brauchen im Kollektiv ein absolutes Topspiel." Und so sprach auch Ellyes Skhiri von dem gesamten Team, als er in der Pressekonferenz sagte: "Wir haben einfach Bock auf dieses Spiel." Der Star soll am Donnerstagabend in London die Mannschaft sein - die aus Hessen.

In der Spurs-Offensive ist er der Dreh- und Angelpunkt: Heung-min Son. Die Eintracht ist gewarnt, denn der Südkoreaner, der einst in Deutschland für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen am Ball war, schenkte den Hessen beim Champions-League-Spiel im Herbst 2022 gleich zwei Tore ein. "Natürlich wissen wir um die Qualität von Son, aber wir haben auch eine sehr gute Mannschaft zusammen", sagte Toppmöller. Wenn der 32-Jährige aufdreht, wird auf die Abwehr um Robin Koch allerdings einiges an Arbeit zukommen.

Die Statistik des Spiels

Nur ein Sieg aus vier Spielen - das ist die Bilanz von Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur auf europäischer Bühne. Das Unentschieden in Frankfurt und die knappe Niederlage in London in der Champions-League-Saison 2022/2023 dürften vielen Fans noch in Erinnerung sein. Der einzige Sieg ist dagegen schon lange her - und war am Ende noch nicht mal etwas wert: Im März 1982 gewannen die Frankfurter im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger im heimischen Stadion mit 2:1. Weil sie das Hinspiel allerdings mit 0:2 verloren hatten, war in der Runde der letzten Acht Endstation. Dieses Szenario soll sich aus Frankfurter Sicht nicht wiederholen.

So verfolgen Sie die Partie

Das gesamte Spiel können Sie ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream verfolgen. Auf sportschau.de gibt es zudem einen Live-Ticker. Im Fernsehen wird die Partie bei RTL übertragen.