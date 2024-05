News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: +++ Trapp über Test: "War unterhaltsam" +++ Holzer: Nicht im Groll mit Hellmann gegangen +++ Rodes letztes Tor, Trapps Doppelpack +++ Stand: 23.05.2024 12:12 Uhr

23.05.24, 12:12 Uhr: Trapp über Test: "War unterhaltsam"

Seinen Frust nach der nicht erfolgten Nominierung für das Heimturnier hat Eintracht-Keeper Kevin Trapp in ungewohnter Rolle verarbeitet. Der Frankfurter Schlussmann lief beim Testspiel gegen Amateurclub VfL Germania 94 Frankfurt eine Halbzeit lang als Feldspieler auf und steuerte zwei Tore bei. "Es ging darum, noch mal Spaß zu haben als Mannschaft und mit den Fans. Ich denke, es war unterhaltsam", sagte Trapp im Anschluss an die Partie am Mittwochabend. Für die EM nominierte Julian Nagelsmann neben Stammtorhüter Manuel Neuer und dessen Vertreter Marc-André ter Stegen auch Oliver Baumann sowie Alexander Nübel. Trapp war bei der WM 2018, der EM 2021 und WM 2022 im Kader, kam aber nie zum Einsatz.

Kevin Trapp vor dem Testspiel gegen Germania 94 Frankfurt

23.05.24, 10:17 Uhr: Holzer: Nicht im Groll mit Hellmann gegangen

Eintracht-Aufsichtsrats-Boss Philip Holzer hat nach eigener Aussage nicht im Zwist mit Vorstandssprecher Axel Hellmann seinen Posten bei den Frankfurtern niedergelegt. "Ich gehe nicht im Groll auf Axel Hellmann", sagte Holzer am Donnerstag im Interview mit der Bild-Zeitung. "Ganz im Gegenteil. Mein Respekt vor Axel ist sehr groß." Holzer hatte nach dem letzten Saisonspiel am Samstag verkündet, sein Amt als Aufsichtsrats-Chef vorzeitig niederzulegen. "Ich fühle eine Mischung aus Wehmut, Stolz aber auch Freude auf die neu gewonnene Freiheit", so der 58-Jährige. "Ich bin mit mir absolut im Reinen."

Philip Holzer

22.05.24, 20:01 Uhr: Rodes letztes Tor, Trapps Doppelpack

Die Eintracht hat sich mit einem 13:1 (8:0)-Sieg im Freundschaftsspiel gegen den Kreisoberligisten VfL Germania 1894 endgültig in die Sommerpause verabschiedet. Der Höhepunkt des Sommerkicks am Mittwoch im Dreieicher Sportpark: Mit seinem allerletzten Ballkontakt der Karriere traf Sebastian Rode zum Endstand, all seine Mitspieler jubelten im Anschluss ausgelassen mit dem Kapitän. Ebenfalls besonders: Torwart Kevin Trapp durfte diesmal im Feld ran. Mit der Nummer 10 auf dem Rücken erzielte er im zweiten Abschnitt einen Doppelpack.

22.05.24, 14:55 Uhr: Hellmann: "Jahrhundert-Saison" von Leverkusen

Vorstandssprecher Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt hält die aktuelle Spielzeit des deutschen Fußball-Meisters Bayer Leverkusen für eine vielleicht nicht zu wiederholende Leistung. "Leverkusen spielt eine Jahrhundert-Saison", sagte Hellmann nach dem Treffen der UEFA-Exekutive in Dublin der Deutschen Presse-Agentur: "Ungeschlagen in 51 Pflichtspielen in allen Wettbewerben, das haben ja nicht mal die Bayern geschafft, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Sie müssen es genießen, denn sie werden das so nicht mehr erleben. Vielleicht erlebt es niemand mehr." Für das Europa-League-Finale am Mittwochabend in Dublin gegen Atalanta Bergamo sieht Hellmann Bayer als "klaren Favoriten" an. Es sei auch gut für die Bundesliga, wenn zwei Jahre nach der Eintracht schon wieder ein deutsches Team die Europa League gewinnt. "Weil ich gesehen habe, was es mit einem Club macht." Allerdings schlagen auch zwei Herzen in Hellmanns Brust, "denn unsere Fans haben eine besondere Beziehung zu denen von Atalanta". Und die Italiener seien "ein sehr unangenehmer Gegner. Ich habe irgendwo den schönen Spruch gehört: Gegen sie zu spielen, ist wie zum Zahnarzt zu gehen. Man ist froh, wenn es vorbei ist."

22.05.24, 14:23 Uhr: Europa-League-Finale 2027 in Frankfurt

Das Finale der Europa League im Jahr 2027 findet im Frankfurter Stadion statt. Das gab die Europäische Fußball-Union Uefa am Mittwoch in Dublin bekannt. Zum dritten Mal nach der Premieren-Saison 2009/2010 mit dem Endspiel in Hamburg und 2020 in Köln steigt damit ein Europa-League-Finale in einem deutschen Stadion. "Die Entscheidung ist ein Treffer für Frankfurt", teilte der Oberbürgermeister der Stadt, Mike Josef (SPD), mit. Auch Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann freute sich über die Entscheidung: "Europa und Frankfurt - das gehört einfach zusammen."

22.05.24, 09:27 Uhr: Eintracht Vorletzter im Sportschau-Ranking

Eintracht Frankfurt steht im TV-Ranking der ARD-Sportschau auf dem vorletzten Platz. Nur 15 Mal liefen Spiele der Hessen in der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison am Samstagnachmittag in der Sendung. Unterboten wird das nur von Bayer Leverkusen, das lediglich 14 Mal gezeigt werden konnte. Zum Vergleich: Der FC Bayern München lief 19 Mal in der ARD-Sportschau. Auf Rang eins steht der VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen kamen in der abgelaufenen Saison auf 26 Berichte. Den zweiten Platz teilen sich der 1. FC Union Berlin und der FC Augsburg (je 25).

22.05.24, 09:14 Uhr: Toppmöller-Entscheidung wohl erst nächste Woche

Die Entscheidung über die Zukunft von Trainer Dino Toppmöller fällt wohl erst in der kommenden Woche, so berichtet es die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe. Zuvor weilt Vorstand Markus Krösche noch wegen einer Marketing-Reise in Japan. Nach dessen Rückkehr soll es einen Austausch mit dem Coach geben. Dieser zeitliche Ablauf deckt sich mit Informationen des hr-Sport. "Mehrere Sitzungen über mehrere Tage sind anberaumt", so die Sport-Bild. Demnach soll es unter anderem um die Themen Spielweise, neue Co-Trainer, Änderungen im Tages- und Wochenablauf gehen. Laufe alles wie geplant, so das Blatt, bleibt Toppmöller. Ein Abgang wäre nur möglich, sollte er die Analyse oder Teile der Änderungen nicht mittragen.

22.05.24, 07:40 Uhr: Holzer: Krösche ein Glücksfall

Der scheidende Aufsichtsratvorsitzende Philip Holzer bezeichnet Vorstand Markus Krösche als "Glücksfall" für die Eintracht. So schreibt es die Frankfurter Rundschau. Demnach könne Holzer die Kritik an Krösche nicht verstehen; der Weg mit jungen Spielern mit hohem Wiederverkaufspotenzial sei für die Frankfurter alternativlos. Der Klub sei auf Transfererlöse angewiesen. Überdies berichtet das Blatt, dass Holzers Demission angeblich nichts mit den Dissonananzen mit Vorstandssprecher Axel Hellmann zu tun habe. "Alles sei ausgeräumt, darauf legen beide Wert", heißt es darin.

21.05.24, 20:35 Uhr: Beck folgt auf Holzer als Aufsichtsrats-Boss

Mathias Beck ist am Dienstag in einer turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden. Er folgt damit auf den am Samstag zurückgetretenen Philip Holzer. Eine offizielle Stellungnahme des Clubs steht jedoch noch aus. Ohnehin hatte es an der Wahl Becks keine Zweifel mehr gegeben. Er soll das Amt am 1. Juli antreten. Der Unternehmer aus Dreieich ist damit gleichzeitig Präsident des Vereins und Vorsitzender des Aufsichtsrats - ein Novum in der Historie der Frankfurter. Neben Holzer werden auch Vizepräsident Dieter Burkert und Stephen Orenstein aus dem Kontrollgremium ausscheiden.

Mathias Beck

21.05.24, 20:24 Uhr: Weshalb Toppmöller auf dem Prüfstand steht

Über die Zukunft von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wird seit dem fehlenden Treue-Bekenntnis seines Chefs Markus Krösche viel spekuliert. Doch was wird dem Coach überhaupt angelastet? Taktische Fachkenntnisse sind es jedenfalls nicht.

21.05.24, 19:57 Uhr: 11:0-Sieg bei Rode-Heimkehr nach Alsbach

Sebastian Rode hat noch einmal für die Eintracht in seinem Heimatort Alsbach auf dem Rasen gestanden. Der Kapitän, der beim FCA in der Jugend spielte, wurde am Dienstagabend im Rahmen eines Freundschaftsspiel der Frankfurter beim Gruppenligisten eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt - ein Tor gelang ihm beim 11:0 (3:0) jedoch nicht mehr. Stattdessen trafen Anas Alaoui (3), Elyess Skhiri, Ansgar Knauff, Jean-Matheo Bahoya, Aurelio Buta, Nacho Ferri, Timothy Chandler, Fares Chaibi sowie ein Alsbacher ins eigene Netz. Bereits am Mittwoch (18 Uhr) spielt die Eintracht erneut, dann im Dreieicher Sportpark gegen den VfL Germania 1894.

21.05.24, 13:49 Uhr: Eintracht-Kandidat Amiri bleibt in Mainz

Nadiem Amiri hat seinen Vertrag bei Mainz 05 vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Der Mittelfeldspieler galt zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei der Eintracht, das Interesse bestand. Spätestens durch den Klassenerhalt der Nullfünfer aber war ein Wechsel für den 27-Jährigen offenbar kein Thema mehr: "Es macht mich unheimlich stolz, einen Teil zu diesem Klassenerhalt beigetragen zu haben und ich freue mich jetzt schon drauf, dieser besonderen Geschichte gemeinsam mit der Mannschaft weitere Kapitel hinzuzufügen", sagte Amiri.

Nadiem Amiri verlängert in Mainz.

21.05.24, 12:24 Uhr: Eintracht-Saison im Rückblick

Rekord-Transfer, Pokalblamage, Kantersieg gegen die Bayern, Europapokal-Quali und gleichzeitig Kritik. Die Saison von Eintracht Frankfurt glich einem einzigen Auf und Ab. Hier lesen Sie unseren Rückblick der Spielzeit.

21.05.24, 09:46 Uhr: Auch Orenstein nicht mehr im Aufsichtsrat

Stephen Orenstein scheidet Ende Juni aus dem Aufsichtsrat von Eintracht Frankfurt aus. Das gab er in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt. "Dem Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG habe ich heute in seiner turnusmäßigen Sitzung mitgeteilt, dass ich am 30. Juni 2024 zum Ende des laufenden Geschäftsjahres meine Mitarbeit in dem Gremium beenden werde", schreibt Orenstein darin. Zuvor hatte bereits Philip Holzer seinen Rücktritt bekannt gegeben. Orenstein gilt als Vertrauter von Holzer. "Indem ich mein Amt zur Verfügung stelle, möchte ich dem Präsidium des Vereins die Möglichkeit geben, die zukünftige Ausrichtung der AG zu gestalten und seine Ideen umzusetzen", so Orenstein weiter.

Stephen Orenstein (r.) vor dem Pokalfinale.

21.05.24, 08:00 Uhr: Bericht: Holzer weihte Beck ein

Der scheidende Aufsichtsrat-Vorsitzende Philip Holzer hatte seinen Entschluss zum Rücktritt bereits länger intern hinterlegt. Die Bild-Zeitung berichtet von einem Treffen zwischen Holzer und Präsident Mathias Beck vor nunmehr elf Tagen, in dem Ersterer vom Plan erzählte. "Beck zeigte sich erleichtert, wahrscheinlich auch deshalb, weil Teile des Aufsichtsrats vom Präsidenten erwartet hatten, dass er seinen Anspruch auf den Posten des Aufsichtsrats-Chefs schon 2024 öffentlich machen soll", so das Blatt. Auch Holzers Vertrauter Stephen Orenstein soll möglicherweise aus dem Kontroll-Gremium ausscheiden. Die FR schreibt, dass Holzer nicht als "lame duck" ins letzte Vertragsjahr gehen und auch nicht den neuen Finanzvorstand auswählen wollte, "weil er dann gar nicht mehr auf der Brücke sein wird".

Philip Holzer hört nach vier Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Eintracht auf.

20.05.24, 19:22 Uhr: heimspiel! blickt auf Eintracht-Saison zurück

Eintracht Frankfurt hat eine durchwachsene Saison hinter sich - obwohl 47 Punkte am Ende sogar für die Champions League reichen könnten. Richtige Zufriedenheit ist aber nicht erkennbar, die Weiterbeschäftigung von Trainer Dino Toppmöller steht auf der Kippe. Wie lässt sich die abgelaufene Spielzeit zusammenfassen? Das beschäftigt das Moderations-Duo Markus Philipp und Lisa Tellers mit den Gästen Julian Franzke ("kicker") und Marvin Mendel ("Fussball 2000") im heimspiel! am Montag. Die Sendung gibt es um 23.20 Uhr im hr-fernsehen und nun schon hier zu sehen:

20.05.24, 18:15 Uhr: Neue Folge FUSSBALL 2000

Eintracht Frankfurt rettet den sechsten Tabellenplatz - und trotzdem wackelt Trainer Dino Toppmöller. FUSSBALL2000 diskutiert, warum Toppmöller trotz Qualifikation für Europa um seinen Job bangen muss - und ob ein Trainerwechsel überhaupt Sinn ergibt. Hier sehen Sie die neue Folge:

20.05.24, 13:07 Uhr: Hand-OP bei Marmoush

Eintracht-Stürmer Omar Marmoush wird sich am Dienstag einer Operation an der Hand unterziehen. Das teilte der Verein am Montag mit. Demnach plagen Marmoush seit einiger Zeit Probleme mit der linken Hand, sodass der Eingriff unumgänglich sei. Marmoush hatte am vergangenen Samstag den 2:2-Ausgleichstreffer gegen Leipzig erzielt und den Frankfurtern damit die Teilnahme an der Europa League gesichert.

20.05.24, 10:39 Uhr: Eintracht-Coach Toppmöller wackelt

Geht es für Dino Toppmöller als Trainer von Eintracht Frankfurt weiter oder nicht? Diese Frage ist aktuell offener denn je. Sportvorstand Markus Krösche vermied nach der Partie gegen Leipzig ein deutliches Bekenntnis zu Toppmöller - und wird dessen Arbeit nun analysieren. Dabei dürfte viel darauf ankommen, ob Krösche Toppmöller Veränderungen zutraut. Wann eine Entscheidung in der Trainerfrage fällt, ist noch nicht klar.

20.05.24, 09:32 Uhr: Eintracht-Unentschieden im Video

Aufholjagd, Einzug in die Europa League und der Abschied von Sebastian Rode und Makoto Hasebe - beim Spiel der Eintracht gegen Leipzig (2:2) gab es große Gefühle. Hier ist das Video mit allen Highlighs der Partie.

19.05.24, 09:28 Uhr: Dunkle Wolken trotz Platz sechs

Obwohl Eintracht Frankfurt mit dem Remis gegen Leipzig Platz sechs gesichert hat und mit Sebastian Rode und Makoto Hasebe zwei Vereinslegenden emotional verabschiedet wurden, ist die Welt der Hessen zum Ende der Bundesliga-Saison nicht rosarot. Aufsichtsrats-Chef Philip Holzer trat zurück, Sportvorstand Markus Krösche vermied ein Bekenntnis zu Trainer Dino Toppmöller. Die Diva macht ihrem Namen einmal mehr alle Ehre.

18.05.24, 19:25 Uhr: Krösche vermeidet Bekenntnis zu Toppmöller

Markus Krösche hat am Samstag im Anschluss an das 2:2 gegen Leipzig ein Treue-Bekenntnis zu Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vermieden. Der Frankfurter Sportvorstand wich gleich auf drei Nachfragen der Medienleute aus, er sagte nur: "Wir sind heute Sechster geworden, hatten ein emotionales Spiel. Warum sollen wir dann über Personalien diskutieren? Das ist heute nicht der richtige Moment." Für Toppmöller sei es ein schwieriger Job gewesen in dieser Saison, "er hatte kein einfaches Jahr". In den nächsten Tagen stehe die Frage im Mittelpunkt: "Wie können wir es besser machen?"

18.05.24, 18:19 Uhr: Holzer tritt zurück

Aufsichtsrats-Boss Philip Holzer zieht sich vorzeitig von seinem Amt zurück. Das gab Eintracht Frankfurt am Samstagabend bekannt, kurz nach dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig (2:2). "Nach 14 Jahren im Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG, ist es für mich an der Zeit, den Staffelstab zu übergeben", wird der 58-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. Präsident Mathias Beck verwies auf die Verdienste Holzers. "Wir bedauern das Ausscheiden von Philip Holzer sehr, respektieren aber seine Entscheidung und haben volles Verständnis für diesen Schritt." Beck gilt als heißester Anwärter als Nachfolger auf den Aufsichtsrats-Posten Holzers.

18.05.24, 18:10 Uhr: Hasebe zieht mit Lewandowski gleich

Auch wenn es nur ein paar Minuten waren: Makoto Hasebe hat gegen RB Leipzig sein 384. Bundesligaspiel absolviert. In der Rangliste ausländischer Spieler ist er damit mit dem Ex-Dortmunder und Ex-Münchener Robert Lewandowski gleichgezogen. In der Bundesliga-Geschichte stand nur Claudio Pizarro häufiger auf dem Rasen (490).

Mit seinem letzten Einsatz hat Makoto Hasebe Robert Lewandowski eingeholt.

18.05.24, 17:54 Uhr: Rode und Hasebe lebenslange Eintracht-Mitglieder

Sebastian Rode und Makoto Hasebe haben auf dem Platz ihre Karrieren beendet. Die beiden Eintracht-Profis wurden in den Schlussminuten gegen RB Leipzig (2:2) von Trainer Dino Toppmöller eingewechselt. Nach dem Abpfiff bedankten sich die beiden mit feuchten Augen bei ihren Fans. "Es waren unglaubliche Jahre", sagte Rode, "so etwas hätte ich mir nie erträumen können." Rode und Hasebe bekamen von Präsident Mathias Beck eine lebenslange Mitgliedschaft bei der Eintracht zugesagt. "Ihr seid Frankfurter Legenden und könnt auf unglaubliche Karrieren zurückblicken", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

