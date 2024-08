Was Sie unbedingt wissen sollten Die letzten Infos zum Ironman Frankfurt 2024 Stand: 17.08.2024 09:55 Uhr

Es wird Zeit: Der 22. Ironman Frankfurt steht bevor, der längste Sport-Tag des Jahres. Mehr als 3000 Teilnehmer gehen an den Start, darunter viele Stars der Triathlon-Szene. Die letzten Infos vor dem Rennen.

Die 22. Auflage des Ironman Frankfurt verspricht am Sonntag, 18. August, eine Menge Spannung - im Feld der Top-Athleten natürlich, aber auch für die Tausenden Altersklassen-Sportler. Sie wollen ihren inneren Schweinehund besiegen und den längsten Sport-Tag des Jahres erfolgreich hinter sich bringen. Klar ist: Unterstützung wird es genügend geben. Traditionell gilt der Frankfurt-Ironman am Streckenrand als besonders stimmungsvoll.

Worum es geht

Für die allermeisten Teilnehmer steht das reine Ankommen im Fokus. Der Römerberg ist der Sehnsuchtsort für die Tausenden Altersklasse-Athleten, die am frühen Morgen in den Langener Waldsee hüpfen. Sie wollen den Ironman durchstehen, möglichst schnell natürlich, im Zweifel aber auch einfach irgendwie. Für die Stars der Szene freilich gilt das nicht - sie wollen den Sieg, den EM-Titel, sich weitere Punkte für die Ironman Pro Series sichern oder aber für die WM auf Hawaii qualifizieren.

Wie das Wetter wird

Die ganz, ganz heißen Tage sind erstmal vorbei. Die hr-Wetterredaktion prognostiziert am Sonntag bis zu 23 Grad. Nass könnte es in und rund um Frankfurt zwischenzeitlich auch werden - nicht nur im Langener Waldsee (zu diesem nun mehr).

Was besser als bei Olympia ist

Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz nach Sonnenaufgang ins Wasser hüpfen, wird sich deren Abkühlung in Grenzen halten. Auf 26,1 Grad hat die sommerliche Sonne den Langener Waldsee in den vergangenen Wochen aufgewärmt. Ebenfalls erwähnenswert: Die Wasserqualität gilt aus unbedenklich, sogar gut. Deutlich besser auf alle Fälle als in der Seine von Paris, wo bei Olympia die bisher letzten vielbeachteten Triathlon-Wettbewerbe stattfanden.

Wer am Rennen teilnimmt

Neben den 90 Profis sind mehr als 3000 Amateure aus 61 Nationen am Start, das Rennen ist ausgebucht. Rund 40 Prozent der Teilnehmer sind zum ersten Mal in Frankfurt dabei. Insgesamt 86 Prozent sind Männer. Der älteste Starter ist 75, der jüngste 18 Jahre alt. Unbedingt erwähnenswert: Rund 3000 Volunteers begleiten den Tag, damit er reibungslos verläuft.

Wer die Favoriten sind

Natürlich Patrick Lange, doch dazu gleich mehr. Denn auch ansonsten ist das Profifeld hochklassig besetzt. Den schillernsten Namen (neben Lange) bringt Kristian Blummenfelt mit. Der Mann aus Bergen im Südwesten Norwegens ist eine Gallionsfigur im Triathlon-Sport. Begonnen hatte er als Schwimmer, bereits mit zwölf Jahren lief er aber auch die zehn Kilometer in 36 Minuten. Vor zwei Jahren hat er Ironman-WM auf Hawaii gewonnen. Zudem sind etliche Siegkandidaten aus den USA (Matt Hanson, Colin Szuch) oder Kanada (Trevor Foley) am Start.

Was sich Patrick Lange vornimmt

Den Sieg! Der Nordhesse möchte endlich auch seinen ersten Erfolg in Frankfurt feiern. "Ich habe hier noch eine Rechnung offen", sagte er am Freitag auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Rennens: "Es ist mein Heimrennen, eine Herzensangelegenheit." Gerade der abschließende Marathon sollte zu den Stärken des 37-Jährigen gehören. Ist er bis dahin noch gut dabei, könnte der Traum wahrwerden.

Wo Fans an die Strecke kommen sollten

Gar nicht mal so einfach, einzelne Orte herauspicken. Schon das Bild am Langener Waldsee, wenn sich Tausende ins Nass stürzen, ist ein sehenswertes. Wer nicht zu den Frühaufstehern zählt, dem bieten sich rund um die Radstrecke etliche Möglichkeiten, das Rennen anzuschauen. Klar, da sind die anstrengenden Anstiege, versehen mit furchteinflößenden Namen ("The Hell" in Maintal-Hochstadt, "The Beast" in Bergen-Enkheim), aber eben nicht nur das.

Flankiert wird der Ironman von vielen, vielen kleinen Events am Streckenrand. Großartige Stimmung gibt's natürlich auch in Frankfurt, am Mainufer, wo es für die Teilnehmer beim abschließenden Marathon zur Sache geht. Jede Unterstützung ist da hilfreich.

Wo die Mobilität eingeschränkt wird

Es wird wie immer zu einigen Einschränkungen und Sperrungen im Straßen- sowie öffentlichen Personennahverkehr kommen - inbesondere in der Frankfurter Innenstadt und rund um die Radstrecke. Am Vormittag dreht sich aber auch am Langener Waldsee alles um die mehr als 3000 Athletinnen und Athleten. Ab 3 Uhr sind diverse umliegende Straßen gesperrt.

Nicht vor Ort! Wie man das Rennen trotzdem sehen kann

Natürlich beim Hessischen Rundfunk! Der hr überträgt den Ironman Frankfurt 2024 fast neun Stunden lang im TV, Livestream sowie bei Youtube. Zudem bietet hessenschau.de einen Liveticker und im Anschluss die Zusammenfassung des längsten Sport-Tages des Jahres.

Moderator ist Ralf Scholt, Kommentator Dirk Froberg. Als Experte steht wie in den vergangenen Jahren der ehemalige Ironman-Star Sebastian Kienle parat, immerhin dreimaliger Frankfurt-Champion.