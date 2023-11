DFB-Pokal DFB-Pokal-Auslosung: Eintracht Frankfurt im Achtelfinale gegen Saarbrücken Stand: 05.11.2023 15:57 Uhr

Eintracht Frankfurt bekommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals mit einem echten Favoritenschreck zu tun.

Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken ran. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag. Der Drittligist hatte in der vergangenen Woche Bayern München sensationell aus dem Wettbewerb geworfen. Gespielt werden die Achtelfinal-Partien am 5. und 6. Dezember.

"Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem Bewerb geworfen sowie in der ersten Runde den Zweitligisten KSC. Das allein zeigt schon, welch Potenzial in unserem nächsten DFB-Pokalgegner steckt", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in einer ersten Reaktion auf die Auslosung. "Wir werden selbstverständlich auch diese Aufgabe mit vollem Engagement angehen und freuen uns auf das Duell." Toppmöller hatte zu Beginn seiner Spieler-Karriere selbst einige Zeit das Trikot des FCS getragen.

Siege in Köln und Leipzig

Die Frankfurter hatten sich am vergangenen Mittwoch glanzlos mit 2:0 bei Drittligist Viktoria Köln durchgesetzt. In der ersten Runde wurde Regionalligist Lok Leipzig mit 7:0 besiegt. Der 1. FC Saarbrücken hatte in der ersten Runde 2:1 gegen Karlsruhe gewonnen. In der Saison 2019/2020 hatten die Saarländer sogar das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht, damals als Regionalligist.

Neben der Eintracht stehen nur fünf weitere Erstligisten im Achtelfinale, auch Titelverteidiger RB Leipzig ist bereits ausgeschieden. Für die anderen hessischen Teams im Wettbewerb - Darmstadt 98, Wehen Wiesbaden und FSV Frankfurt - war bereits in der ersten Runde Schluss.