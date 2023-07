Deutsche Meisterschaften Deutsche Meisterschaften: Goldener Sonntag für Wetzlarer Pascal Brendel und Frankfurter Schwimmer Stand: 09.07.2023 12:54 Uhr

Die Siegesserie der hessischen Athletinnen und Athleten bei den Deutschen Meisterschaften hat sich auch am Sonntag fortgesetzt: Der Wetzlarer Pascal Brendel dominierte beim Sprung und beim Schwimmen waren sogar gleich zwei hessische Klubs erfolgreich.

Der Medaillenregen geht weiter: Nach den Siegen der Frankfurter Schwimmer Lucas Matzerath und Anna Elendt am Samstag sowie der Goldmedaille von Samantha Borutta (Eintracht Frankfurt) bei der Leichtathletik-DM in Kassel im Hammerwurf, dauerte es auch am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften nicht lange, ehe sich die ersten Hessen über Edelmetall freuen durften.

Dazu zählte auch der Wetzlarer Pascal Brendel. Der 19-Jährige dominierte beim zweiten Finaltag der deutschen Turn-Meisterschaften im Sprung die Konkurrenz. Brendel landete dabei mit 14.399 Punkten souverän auf Platz eins. Für den Turner war es bereits der zweite Titel bei dem Turn-Wettbewerb in Düsseldorf.

Hessen im Becken gleich doppelt erfolgreich

Am Sonntagvormittag gab es auch hessischer Sicht bei der Schwimm-DM gleich doppelt Grund zur Freude: Bei den 4x100 Meter Lagen im Mixed-Team landete die SG Frankfurt auf Platz eins. Fritz Dietz, Lucas Matzerath, Dalma Sebestyen und Zsuzsanna Jakabos schlugen mit einer Zeit von 3:52,70 Min an.

Auf Platz drei landetet der SC Wiesbaden. Das Mixed-Team bestehend aus Artem Chobotar, Urs-Laurin Bludau, Amalie Mikkelsen und Anne Palmans beendete ihren Durchgang mit einer Zeit von 4:03,41 Min.