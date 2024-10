Sieg für Huskies, Bad Nauheim am Boden. DEL: Pleiten-Serie der Löwen Frankfurt dauert an Stand: 25.10.2024 22:15 Uhr

Die Löwen Frankfurt verlieren in der Deutschen Eishockey Liga auch das fünfte Spiel in Folge. In Liga zwei marschiert Kassel vorneweg, Bad Nauheim ist klares Schlusslicht.

Die Löwen Frankfurt können in der DEL einfach nicht mehr gewinnen. Am Freitag zogen die Hessen vor 6.177 Zuschauern in der Eissporthalle gegen die Straubing Tigers mit 2:5 den Kürzeren. Es war die fünfte Niederlage in Folge für die Hessen, die in der Tabelle nun den neunten Rang belegen.

Bereits die achte Pleite in Folge kassierte der EC Bad Nauheim in der DEL 2. Der Tabellenletzte aus der Wetterau unterlag den Krefeld Pinguinen ebenfalls mit 2:5. Besser läuft es für die Kassel Huskies. Der Tabellenführer hatte beim 4:1 gegen die Eispiraten aus Crimmitschau keinerlei Mühe.