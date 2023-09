Eishockey DEL: Löwen Frankfurt verlieren in Straubing Stand: 24.09.2023 19:01 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben die zweite Saisonniederlage kassiert. In der DEL2 gab es auch für die Kassel Huskies eine Pleite.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntag eine Auswärtsniederlage in der DEL kassiert: In Straubing verloren sie mit 0:2.

Dabei gab es im ersten und zweiten Drittel jeweils einen Gegentreffer. Im Anschluss bissen sich die Löwen an Straubings Keeper Hunter Miska die Zähne aus. Für die Frankfurter war es die zweite Niederlage im vierten Saisonspiel.

Kassel verliert deutlich

In der DEL2 haben die Kassel Huskies eine herbe Niederlage kassiert: In Krefeld verloren die Nordhessen am Nachmittag mit 2:6. Am Abend ist noch der EC Bad Nauheim gegen Freiburg im Einsatz.