Eishockey DEL: Löwen Frankfurt feiern Sieg nach Tor-Festival Stand: 06.10.2023 22:02 Uhr

Beim Auswärtsspiel in Düsseldorf fielen insgesamt zehn Tore und am Ende durften die Löwen Frankfurt als Gewinner vom Eis gehen. In der DEL2 konnte auch der EC Bad Nauheim jubeln.

Das DEL-Spiel zwischen der Düsseldorfer EG und den Löwen Frankfurt entwickelte sich am Freitagabend zu einem wahren Tor-Spektakel. Dabei setzten sich die Hessen am Ende mit 7:3 durch.

Nachdem die Partie eher ruppig und mit einigen Strafen auf beiden Seiten begann, folgte darauf der Torreigen. Für die Löwen trafen Maksim Matushkin, Brett Breitkreuz und Carter Rowney jeweils doppelt. Cody Kunyk setzte mit seinem späten Treffer den Schlusspunkt. Mit diesem Sieg stehen die Frankfurter in der Tabelle auf Rang neun.

Overtime-Sieg für Bad Nauheim

Aus hessischer Sicht gab es am Freitagabend auch in der DEL2 Grund zum Feiern: Der EC Bad Nauheim setzte sich im Heimspiel gegen EV Regensburg mit 3:2 in der Overtime durch. Für die Roten Teufel erzielte Taylor Vause den goldenen Treffer des Tages.

Am Sonntag (17 Uhr) kommt es in der DEL2 zum Hessenderby: Die Kassel Huskies empfangen in der Nordhessen Arena den EC Bad Nauheim.