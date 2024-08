News im Ticker Deadline-Day: Bericht: Dahoud kommt ablösefrei Stand: 30.08.2024 16:15 Uhr

Holt Eintracht Frankfurt noch einen Neuzugang? Steht Omar Marmoush vor dem Verkauf? Und wie sieht es bei Darmstadt 98 aus? Im großen Liveticker zum Deadline-Day berichtet Stephan Reich ab 10 Uhr über alle Transfers, Gerüchte und was ihm sonst noch einfällt.

30.08.24, 08:51 Uhr: Alle Transfer-News im Deadline-Day-Ticker

Bei Eintracht Frankfurt deutet sich ein wilder letzter Transfertag an – mal wieder. Wechselt Omar Marmoush noch auf die Insel? Ist Eric Dina Ebimbe die interne Lösung fürs zentrale Mittelfeld? Oder schafft er doch noch den Absprung nach Italien? Stephan Reich berichtet in unserem Transferschlussticker ab 10 Uhr über aktuelle und vergangene Last-Minute-Geschäfte, über Fax-Geräte und Detari-Millionen.

30.08.24, 16:15 Uhr: Dahoud wohl ablösefrei

Ui, diversen Medienberichten zufolge kommt Mo Dahoud ablösefrei. Dahoud sich in Brighton wohl jemand über den Tisch ziehen lassen. Höhöhö. Wie dem auch sei: Als Verhandlungspartner in Transfergeschäften wäre ich vor Markus Krösche auf Dahoud. Höhö. Naja, auf jeden Fall schön, dass die Eintracht am Deadline Day noch einen Spieler aus Dahoud gezaubert hat. Hö.

30.08.24, 16:05 Uhr: Vier Stunden noch

So, vier Stunden also noch. Ein langer, laaaanger Deadline Day, so viel steht fest. Bisschen wie früher in der Schule, als es diesen einen Tag in der Woche gab, an dem man zehn Stunden hatte. Nur dass ich damals die letzten beiden Stunden meist geschwänzt habe und ins Schwimmbadbistro gegenüber gegangen bin, um mit Freunden ein, zwei Bier zu trinken. Das geht heute leider nicht, gibt auch gar kein Schwimmbadbistro gegenüber leider. Die passende Ausrede für den Tag danach hätte ich allerdings schon parat, die ist praktisch dieselbe geblieben: Entschuldigung, ich musste gestern früher gehen, meine Omar hatte 80. Geburtstag.

30.08.24, 15:40 Uhr: Dina for one

Kurzer Flachwitz zwischendurch, um die Laune wieder zu heben: Wie nennt man ein genormtes Transfergerücht? DIN A Ebimbe zu Neapel. Höhöhö. Höhö. Hö. Entschuldigung.

30.08.24, 15:37 Uhr: Früher war alles besser

Ach, die Transferphase im Jahre 2024. Sondersendungen im TV. Videos vom Flughafen. Pseudo-Insider-Royal-Rumble auf Social Media. Eilmeldungen noch und nöcher. Ich mein, es macht ja irgendwie Spaß. Aber irgendwie vermisse ich auch die gute, alte Zeit. Montags und donnerstags im Kicker gucken, ob irgendwo in einem Nebensatz eines nüchternen Zweispalters der sich anbahnende Transfer eines gewissen Burhanettin Kaymak erwähnt wird. Den Sportteil der Frankfurter Rundschau durchforsten, auf der Suche nach Infos, ob dieser Ivica Mornar wirklich kommt und wer das eigentlich ist. Und das war's. Dazwischen: Stille. Kein Plettigoal, der einen per Tweet minütlich anschreit. Keine Pushnachricht zum aktuellen Wasserstand beim Medizincheck von Domenico Sbordone. Keine Instagram-Vorstellungsvideos, in denen René Beuchel versichert, er wolle bei der Eintracht den nächsten Schritt machen. Ach, ach ach, Transferphase, wo ist sie hin, die ganze Zeit...

30.08.24, 15:12 Uhr: Dahoud in Frankfurt gelandet

News vom Flughafen: Mo Dahoud ist angekommen, das Ding ist also auf der Zielgeraden. Find ich gut. Werde nie vergessen, wie ich den vor zehn, elf Jahren zufälllig bei irgendso einem Vorbereitungs-T-Online-Cup gesehen habe und er mit 18 Jahren die Abwehr des FC Bayern hat aussehen lassen wie die Defensive des FC Körle Alte Herren am Morgen nach dem Mannschaftsabend. Dabei war er zuvor sogar verletzt gewesen und sagte im Anschluss so etwas wie: Vor der Verletzung war ich besser. Ein Riesentalent also, klare Sache. Möchte mich bei seiner ersten Einwechslung neben ihn stellen und ihm zuflüstern: "Und jetzt zeig der Welt, dass du besser bist als Marc Stendera."

30.08.24, 14:59 Uhr: Nochmal Gedanken zu Marmoush

Schon Wahnsinn, wie der Fußball und auch die Eintracht sich entwickelt haben. Einfach mal 20 bis 25 Millionen Euro für Omar Marmoush abgelehnt. Ich weiß noch - und das ist noch nicht so lange her -, wie Heribert Bruchhagen 2,5 Millionen Euro für Patrick Ochs aus Wolfsburg kassiert hat und das ein ziemlich dickes Ding war. Hätte den Herri gerne mal gesehen, wenn dem jemand 25 Millionen Euro für irgendjemanden auf den Tisch gelegt hätte. Wahrscheinlich hätte er sich reflexhaft mit dem Kicker-Sonderheft den Schweiß von der Stirn getupft. Und dann wäre irgendein Assistent ins Büro gerannt und hätte gerufen: Herri, nicht, das ist unsere Scoutingabteilung.

30.08.24, 14:49 Uhr: Toppmöller bestätigt Marmoush-Verbleib

Auch Dino Toppmöller hat den Marmoush-Verbleib auf der PK nochmal bestätigt. Alle zufrieden also. Nur ich ärgere mich ein wenig. Habe gestern abend auf dem Dachboden noch eine volle Kiste oller Kolo-Muani-Last-Minute-Gags aus dem letzen Sommer gefunden. Da hätte ich nur den Namen ändern müssen und mir ansonsten einen Lenz gemacht. Aber gut, ich frage mal die Kollegen von Le Parisien, da ist ja heute auch Deadline Day und vielleicht haben die ja Verwendung, wenn nachher der Wechsel Kolo Muanis zum FC Getafe oder so heiß wird.

30.08.24, 14:37 Uhr: Toppmöller über Ebimbe

Auf der Pressekonferenz der Eintracht hat sich Coach Dino Toppmöller auch zu Junior Dina Ebimbe geäußert. "Junior Dina Ebimbe hat meine 100-prozentige Unterstützung", so Toppmöller. Das lässt natürlich Spielraum. Wo denn Unterstützung? Auf dem Platz? Beim Umzug nach Neapel? Fragen über Fragen.

30.08.24, 14:15 Uhr: Geht Stojilkovic noch?

Kurzer Blick nach Darmstadt: Bei den Lilien tut sich nicht mehr viel, so wie es aussieht. Einzig Filip Stojilkovic könnte noch gehen. Sobald er sich per Glatzenkuss bei Torsten Lieberknecht verabschiedet hat, sag ich Bescheid.

30.08.24, 13:56 Uhr: Kommt noch ein Knaller?

Kleine Lektion in "Internet anzünden für Anfänger" von Bild-Redakteur Erik Peters. Der twittert nämlich: "Heute kommt noch ein Knaller #sge". Social Media sofort in Aufruhr. Kann die Aufregung nicht verstehen. Solider Keeper, mehr aber auch nicht.

30.08.24, 13:45 Uhr: Europa-League-Gegner stehen

Kurz mal raus aus der Gerüchteküche und ein Blick in Richtung internationaler Fleischtöpfe: Die Gegner der Eintracht in der Europa League stehen: AS Rom, Slavia Prag, Olympique Lyon, Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen, FC Midtjylland aus Dänemark, FK RFS aus dem lettischen Riga und Besiktas Istanbul. Gegen Prag, Budapest, Pilsen und Riga spielt die Eintracht im heimischen Stadion. Für die Auswärtsreisen nach Rom, Lyon, Midtjylland und Istanbul werden sich die lokalen Behörden sicherlich irgendwelche nicht mit EU-Recht konforme Gängelungen a la Betretungsverbot einfallen lassen, um uns allen den Spaß zu vermiesen. Und nun zum Wetter...

30.08.24, 13:30 Uhr: Livebilder aus Nottingham

Bitter aber natürlich für Nottingham. Hier Livebilder aus dem Büro des Managers:

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 13:26 Uhr: Gedanken zu Marmoush

Achja, der Fußball. Ich mein, der Bub ist ja erst ein Jahr hier, aber der großen Kohle aus England abzusagen, um bei der Eintracht zu bleiben, das ist schon was. Sehe Marmosh schon vor der Kurve, im Jahr 2037, wenn er seine hochdekorierte Karriere mit der siebten Eintracht-Meisterschaft vor den Fans beendet, um von einem sichtlich gerührten Eintracht-Präsident Basti Red die Ehrenspielführerschaft verliehen zu bekommen und später vor dem Museum seine Statue zu enthüllen. 601 Bundesligaspiele, 492 Tore, 1.347 Assists, neunzehn Titel, acht Bundesverdienstkreuze, zwei Emmys, ein Oscar fürs Lebenswerk, sie tragen ihn auf Schultern um das Stadion und singen einen der vielen Songs, die sie ihm gedichtet haben. So wird es sein, und daran glaube ich, bis er dann 2025 nach Tottenham wechselt.

30.08.24, 12:59 Uhr: Marmoush bleibt!

+++ BREAKING +++ EIL +++ POLIZEILICHT-EMOJI +++ Diesdas, ihr wisst schon +++: Omar Marmoush bleibt bei der Eintracht. Das hat er gerade in einem Video der Eintracht auf Social Media mitgeteilt. Wenn hier gleich eine kleine Windböe durch die Straßen fegt: Das ist das Aufatmen der Eintracht-Fans.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 12:43 Uhr: Geht Omar Marmoush noch oder bleibt er? (Diesmal ernsthaft)

Na gut, bevor ich hier angeranzt werde, dass ich meinen sehr ernsten Tickerjob nicht ernst genug nehme: So wie es aussieht, liegt ein Angebot von Nottingham auf dem Tisch, das auch schon nachgebessert wurde. Der Eintracht reicht das aber anscheinend noch nicht. Ein zweiter Kolo-Last-Minute-Deal soll aber unbedingt vermieden werden, außerdem scheint Marmoush im Training zu sein, wenn ich die Bilder der Eintracht bei Social Media richtig durchforste. Der Deal müsste also in den nächsten zwei, drei Stunden eingetütet werden, will die Eintracht noch einen Ersatz holen. Tendenz: Würde sagen, er bleibt. Andererseits reden wir hier über Engländer, wer weiß, was die noch Verrücktes machen. Hier Livebilder aus den Verhandlungen:

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 12:35 Uhr: Geht Omar Marmoush noch oder bleibt er?

Fühle mich ein wenig unter Zugzwang, weil ich erst so spät dazugekommen bin und hier jetzt aus dem Stand performen soll. Also, kurze Kurz-Einschätzung nach einer noch kürzeren Kurzrecherche zum Thema Omar Marmoush: Er wird wohl bleiben. Es sei denn, er geht noch. Dann nicht. Ansonsten ja. Vielleicht aber doch. Oder so. Ich recherchiere mal weiter. Vielen Dank.

30.08.24, 12:27 Uhr: Was geht bei Bove, Dahoud und Marmoush?

Am Deadline Day später mit dem Ticker anfangen ist übrigens, als würde man erst zur Mitte des Films ins Kino gehen. Wo kommt denn jetzt bitte plötzlich dieser Dahoud her, den die Eintracht laut Bild aus Brighton holt? Wer oder was ist ein Bove? Und wer übernimmt dieses Jahr die Rolle als Bösewicht, in der Randal Kolo Muani im Prequel 2023 so brillierte? Vielleicht schleiche ich nochmal aus dem Saal, hole mir erstmal eine Tüte Popcorn (salzig) und warte dann auf die 15-Uhr-Vorstellung.

30.08.24, 12:23 Uhr: Dahoud man mal zwei Stunden keine Zeit ...

So, liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Transfergerüchts: Jetzt bin ich auch am Start und gehe frisch ans Werk. Und mit frisch ans Werk meine ich: Augenringe bis zu den Knien, den neunten Kaffee zitternd im Anschlag, ein krankes Kind zuhause, Sauna-Temperaturen im Office und einem achtstündigen Zwiegespräch mit Florian Plettenbergs Twitterfeed vor mir. Aber gut, wenn ich nachher mit den Transfers von Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller entschädigt werde, will ich nicht meckern.

30.08.24, 12:04 Uhr: Ein dreckiges Geschäft

Sollten Sie den Fußball an Tagen wie diesen als ein besonders schmutziges Spiel wahrnehmen, sei Ihnen gesagt: Das war noch nichts im Vergleich zu Coventry gegen Derby 1988.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 11:30 Uhr: Schnellhardt beendet Profikarriere

Eine überraschende Meldung ereilte uns, als wir heute wie jeden Morgen die "Thüringer Allgemeine" aufschlugen, um Neuigkeiten rund um den 1. SC Heiligenstadt zu prüfen. Tatsächlich hat die Mannschaft aus der Verbandsliga noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen:

Fabian Schnellhardt, bis Sommer noch bei den Lilien in der Bundesliga aktiv, beendet seine Profikarriere und wechselt in seine Heimat zurück. "Ein Eichsfelder Junge kehrt wieder heim", jubelt der Klub auf seiner Homepage. Schon am Samstag geht es für Schnellhardt in der Thüringenliga gegen den VfL Meiningen und wir alle warten schon jetzt sehnsüchtig auf den Spruch:

"Der hat mal höher gespielt!"

30.08.24, 11:28 Uhr: Dahoud wohl fix

Jetzt wollte ich gerade eine Umfrage zu Team Dahoud oder Bove-Buuwe starten, da grätscht mir die Bild dazwischen (gelbe Karte). Nach deren Infos hat Dahoud das Rennen gemacht und wird am Nachmittag in Frankfurt erwartet.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 11:12 Uhr: Sie nehmen es den Reichen

Nur absolut verständlich, dass die Eintracht übrigens Nottingham Forest noch einmal mehr als die kolportierten 24 Millionen Euro für Omar Marmoush aus dem Kreuz leiern will. Denn die Engländer haben auch einen Ruf zu verlieren. In der aktuellen Transferphase haben sie erst läppische 96,5 Millionen Euro für Spieler ausgegeben (Quelle: Transfermarkt).



Zum Vergleich: In der vergangenen Saison waren es 131,05 Millionen Euro, in der Saison davor 194,55 Millionen Euro. Warum der Tabellen-17. der abgelaufenen Spielzeit jetzt plötzlich so knauserig daherkommt, erschließt sich den Beobachtern nicht.

30.08.24, 11:00 Uhr: Sechser-Lotterie

Neue Meldung von der Bild-Zeitung: Auch sie schreibt nun, dass Dahoud der Favorit bei der Eintracht sei, aber gleichzeitig Roms Edoardo Bove weiterhin ein Thema. Die Eintracht werde sich in den kommenden Stunden für einen dieser beiden Spieler entscheiden, heißt es. Eine solch große und schwierige Auswahl an verschiedenen Sechsern kannten wir bisher nur von den Tagen der Zeugnisvergabe.

30.08.24, 10:51 Uhr: Mo money Mo problems

Unbestätigten Gerüchten zufolge läuft diese Playlist gerade im Büro von Markus Krösche.

1. Mo Money Mo problems - The Notorious B.I.G

2. Boys In Dahoud - N.W.A.

3. Bove Will Tear Us Apart - Joy Division

4. Dina see you crying? (I want you to want me) - Cheap trick

5. Not in Nottingham - Robin Hood

