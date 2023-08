Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in Leipzig Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in Leipzig: Bitte kein Start wie unter Hütter und Glasner Stand: 13.08.2023 07:03 Uhr

Eintracht Frankfurt will die Ära Dino Toppmöller mit einem Erfolg beginnen. Aber Vorsicht: Der Blick auf die Vergangenheit zeigt, dass das mächtig schief gehen kann. Das Wichtigste zum Spiel.

Der Pflichtspielstart steht an! Eintracht Frankfurt reist als haushoher Favorit in der ersten DFB-Pokal-Runde am Sonntag (15.30) zum Viertligisten Lok Leipzig.

Die Ausgangslage

Das Personal

Das sagen die Trainer

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Statistik des Spiels

Die Ausgangslage

Trainer Dino Toppmöller spricht vor seinem Pflichtspieldebüt bei der Eintracht natürlich von einer "Hürde", die sein Team vor über 12.000 Fans in einem Hexenkessel im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig erwartet. Der frühere Profi stellte zugleich aber klar: "Wir standen letztes Jahr im Pokalfinale und haben schon viele Geschichten kreiert. Meine Mannschaft muss ihrer Favoritenrolle gerecht werden." Es zählt gegen einen Viertligisten nur das Weiterkommen.

Das Personal

Toppmöller kann bei seinem ersten Auftritt als Chefcoach aus dem Vollen schöpfen. Mit Ausnahme von Lucas Alario, der erst am Mittwoch nach Reha-Aufenthalt in der argentinischen Heimat in Frankfurt landete, sind alle fit. Auch Sebastian Rode (zuletzt Wadenprobleme) und Junior Dina Ebimbe (war erkältet) können mitwirken. Es wird also Enttäuschungen geben. Toppmöller weiß das: "Natürlich ist es nicht einfach, wenn ich den Jungs meine Entscheidung mitteilen muss. Aber das gehört zu meinem Jobprofil dazu."

Mögliche Aufstellung: Trapp - Koch - Tuta, Pacho - Buta, Skhiri, Max - Götze, Dina Ebimbe - Lindström - Kolo Muani

Auch die Leipziger können aus dem Vollen schöpfen und auf Top-Torjäger Djamal Ziani - dazu gleich mehr - zurückgreifen.

Voraussichtliche Aufstellung: Dogan - Held, Sirch, Schütt, Wilton - Piplica, Abderrahmane - Adigo, Grym, Dombrowa - Ziane.

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir müssen hochkonzentriert an die Aufgabe herangehen und dem Gegner respektvoll gegenübertreten. Sie haben mit Ziane den Torschützenkönig der Vorsaison in ihren Reihen und kommen mit viel Tempo über die Flügel. Meine Mannschaft muss ihr Spiel druchdrücken. Wir wollen unseren Fußball auf den Platz bringen und müssen die Gegegebenheiten, die in Leipzig vorherrschen, annehmen.

Almedin Civa: "Dieses Spiel ist die Belohnung für die Arbeit eines ganzen Jahres. Wir treten gegen einen Bundesligisten an. Meine Mannschaft muss darauf achten, wenig Fehler zu machen und trotzdem die eigene Identität auf den Platz zu bringen. Das wird gegen einen Gegner, der regelmäßig im Europapokal spielt, natürlich nicht immer klappen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei der Eintracht dreht sich vieles um die Zukunft von Randal Kolo Muani. Was passiert beim Topstürmer, der seinen Wechselwunsch schon hinterlegt haben soll? Toppmöller plant mit dem 24-Jährigen in Leipzig: "Randal ist ein wichtiger Bestandteil mit wichtigen Qualitäten. Er ist hier und ich gehe davon aus, dass er am Sonntag auflaufen wird. Da gibt es keine Bedenken." Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen.

Der Gegner Lok weiß auch einen starken Angreifer in seinen Reihen. Ziane wurde mit 18 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Nordost. In insgesamt 248 Pflichtspielen für die Leipziger erzielte der 31-Jährige 114 Tore. Toppmöller warnte vor ihm: "Ziane hat eine gewisse Erfahrung, er ist ein Wandspieler."

Die Statistik des Spiels

Die Statistik des Spiels ist keine positive für Toppmöller. Neue Trainer und der erste Pokalauftritt - das lief zuletzt nicht gut für die SGE. Toppmöllers Vorgänger Adi Hütter und Oliver Glasner erlebten jeweils einen denkbar schlechten Auftakt. Im Sommer 2018 flog der damalige Pokalsieger mit 1:2 beim SSV Ulm aus, drei Jahre später unterlagen die Hessen mit 0:2 bei Waldhof Mannheim. Allerdings öffneten diese Niederlagen den Weg zu erfolgreichen Spielzeiten, die 2019 erst im Europa-League-Halbfinale und 2022 dann im Sieg mündeten. Toppmöller wird dennoch verhindern wollen, einen solchen Fehlstart im Pokal hinzulegen.