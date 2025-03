Das Wichtigste zu Eintracht-Ajax Eintracht ohne Trapp gegen die Minimalismus-Spezialisten Stand: 13.03.2025 17:56 Uhr

Eintracht Frankfurt ist nur noch einen Schritt vom Viertelfinale in der Europa League entfernt. Ein Remis gegen Ajax Amsterdam reicht. Aber Achtung: Die Niederländer wissen, wie knappe Siege gehen. Und dann fällt auch noch Keeper Kevin Trapp aus.

Jetzt zählt's! Eintracht Frankfurt spielt am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im Audiostream bei hessenschau.de) gegen Ajax Amsterdam um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Das Hinspiel hatten die Hessen 2:1 gewonnen.

Die Ausgangslage

Rein rechnerisch ist die Ausgangslage glasklar und aus hessischer Sicht ganz hervorragend. Nach dem überzeugenden 2:1-Sieg im Hinspiel vor einer Woche in den Niederlanden stehen die Zeichen klar pro Eintracht. Schon ein Remis würde den Hessen zum Weiterkommen reichen, bei einer Niederlage mit nur einem Tor Abstand geht es in die Verlängerung. Wer in der Europa League auswärts gewinnt, hat das Ticket für die nächste Runde im Normalfall so gut wie sicher.

Das große Aber folgt auf dem Fuße: Nach der sehr überschaubaren Leistung gegen Union Berlin ist die Europa-Euphorie bei der Eintracht dann doch ziemlich rasch verflogen. Rückrunden-Platz 13 in der Bundesliga und die in Gefahr geratenen Ziele drücken aufs Gemüt. Für die Frankfurter Fußballer könnte gegen Ajax nicht weniger als die ganze Saison auf dem Spiel stehen, der Druck ist spürbar. Die Gäste reisen hingegen mit dem Schwung eines lockeren Sieges bei Zwolle an, in der Eredivisie sind die Amsterdamer weiter unangefochtener Spitzenreiter.

ÖPNV-Streik rund um Eintracht-Spiel Die Eintracht-Fans müssen sich auf eine erschwerte Anreise zum Spiel gegen Amsterdam einstellen. Die Eintracht-Fans müssen sich auf eine erschwerte Anreise zum Spiel gegen Amsterdam einstellen. Aufgrund des angekündigten ÖPNV-Streiks fahren am Spieltag in Frankfurt keine Straßenbahnen zum Stadion im Stadtwald , lediglich die S-Bahnen steuern die Haltestelle "Stadion" an. Anhänger, die mit dem ÖPNV anreisen möchten, bleibt somit nur die An- und Abreise mit der S-Bahn. Die Eintracht rät allen Anhängern daher, frühzeitig zum Stadion anzureisen.

Das Personal

Bitter: Toppmöller muss kurzfristig auf Torhüter Kevin Trapp verzichten. Wie der Verein wenige Stunden vor dem Duell mit Ajax mitteilte, zog sich der 34-Jährige eine schmerzhafte Blessur am Schienbein zu. Für den Kapitän rückt Kaua Santos zwischen die Pfosten. Toppmöller bangt zudem noch um den Einsatz von Linksverteidiger Arthur Theate, der gegen den 1. FC Union Berlin wegen muskulärer Probleme zuletzt kurzfristig ausgefallen war. Wieder einsatzbereit meldete sich dagegen nach seinem Infekt Abwehrchef Robin Koch. Nnamdi Collins fehlt gesperrt.

So könnte die Eintracht spielen:

Bei Ajax fehlen zahlreiche wichtige Akteure. Christian Rasmussen und Wout Weghorst können genauso nicht mitwirken wie Torwart Remko Pasveer, der im Hinspiel verletzt ausgewechselt werden musste. Dazu ist Kapitän Jordan Henderson gesperrt. Ob der zuletzt angeschlagene Torjäger Brian Brobbey einsatzbereit ist, ließ Trainer Francesco Farioli offen.

So könnte Ajax spielen: Matheus - Gaaei, Sutalo, Baas, Hato – Mokio, Klaassen - Taylor - Traoré, Brobbey, Godts

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Das Spiel gegen Berlin war bitter. Unser Blick geht nun aber voll nach vorne auf das Spiel gegen Amsterdam. Das wird eine enge Kiste. Wir haben gerade einmal Halbzeit. Ich erwarte, dass wir an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen und dass wir genauso konzentriert über 90 Minuten agieren wie in Amsterdam. Dann bin ich guter Dinge, dass wir in die nächste Runde einziehen."

Francesco Farioli: "Wir stehen vor unserem 18. Europapokalspiel. Das wichtigste Spiel ist immer das nächste. Darauf bereiten wir uns vor. Wir haben einen klaren Plan und den Willen, zu gewinnen und möchten so weit wie möglich kommen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Eintracht braucht - im Gegensatz zu Ajax - zwar keinen Treffer im Rückspiel, ein 0:0 würde ja theoretisch reichen, ein Blick auf Hugo Ekitiké dürfte dennoch interessant sein. Der Stürmer hatte in der Bundesliga gegen Union Berlin jüngst seinen zweiten Strafstoß in Folge versemmelt und war zuvor von Coach Toppmöller auch beim Hinspiel in Amsterdam vorzeitig ausgewechselt worden. Vielleicht gibt es im Rückspiel ja jetzt den Ekitiké-Turnaround. Der Eintracht würd's in jedem Fall helfen.

Amsterdam braucht in Frankfurt im Umkehrschluss in jedem Fall Tore. Also mindestens eins. Dass sie das gut können, haben die Niederländer in den vergangenen beiden Ligaspielen bewiesen. Sowohl gegen das Schlusslicht aus Almere als auch gegen den Vierzehnten aus Zwolle gewann die Farioli-Elf mit 1:0. Ein Ergebnis, das auch in Frankfurt reichen würde. Zumindest für die Verlängerung. Bei beiden Spielen sorgte Mittelfeldspieler Kenneth Taylor für dieses Ergebnis. Den Mittelfeldmann sollten die Hessen also lieber im Auge behalten. Nicht, dass der wieder das entscheidende 1:0 schießt ...

Die Statistik des Spiels

Da wir es gerade von den zwei 1:0-Siegen von Ajax hatten, lohnt sich ein Blick auf die vergangenen zehn Spiele der Niederländer. Und da zeigt sich relativ deutlich: Die Amsterdamer sind so etwas wie Minimalismus-Experten. Bis auf ein 4:0 gegen Heracles Almelo heißt es bei den restlichen sieben Siegen: 2:1, 2:1, 2:0, 2:0, 2:0, 1:0, 1:0. Wenig Spektakel, hoher Ertrag. Eine Serie, die sich in Frankfurt nicht erweitern sollte.

Das Gute ist: Die Hessen haben im Hinspiel bewiesen, dass auch sie mit Minimalismus bestehen können. Auch diese Serie kann ja am Donnerstagabend fortgesetzt werden.

So verfolgen Sie die Partie

Das gesamte Spiel können Sie ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream verfolgen. Ihre Kommentatoren sind dabei Philipp Hofmeister und Martina Knief. Auf sportschau.de gibt es zudem einen Live-Ticker. Im Fernsehen wird die Partie bei RTL übertragen.