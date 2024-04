Abstieg vorerst vermieden Darmstadt 98 vermeidet vorerst den Abstieg: Sieg beim 1. FC Köln Stand: 20.04.2024 17:25 Uhr

Der SV Darmstadt siegt in Köln, holt den ersten Dreier seit Oktober 2023 und vermeidet vorerst den Abstieg. Ernsthaft Hoffnung auf den Klassenerhalt aber macht sich kein 98er.

Ausgerechnet an jenem Spieltag, an dem für den SV Darmstadt 98 das Kapitel Fußball-Bundesliga hätte auch rechnerisch beendet sein können, haben die Lilien mal wieder gewonnen - nach zuvor 22 Partien ohne Sieg. Mit 2:0 (0:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Samstag beim 1. FC Köln verdient durch und vermied damit - vorerst - den Abstieg. Verteidiger Christoph Klarer (57.) brachte die Südhessen in Führung, Stürmer Oscar Vilhelmsson erzielte den Endstand (90.).

Notgedrungen verhalf Trainer Lieberknecht dem zuletzt knapp zwei Monate verletzten Fabian Nürnberger zum Comeback, und das direkt in der Startelf. Der Allrounder spielte anstelle des Kapitäns Fabian Holland (Kreuzbandriss). Zudem kehrte Top-Torjäger Tim Skarke nach überstandener Blessur zurück ins Team. Er war wie so oft bester Darmstädter.

Die Partie in Köln-Müngersdorf zwischen den zwei tabellarisch schlechtesten Teams der Liga brachte zunächst das, was vorher fast alle erwartet hatten: das Gegenteil eines Topspiels. Viel Kampf und Leidenschaft zwar, etliche Zweikämpfe noch dazu, aber sehr wenig ansehnlichen Fußball.

Torchancen als Mangelware

Der Kölner Faride Alidou, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, traf nach 18 Minuten den Pfosten des Darmstädter Kastens. Es sollte die beste, weil einzige Chance der Gastgeber im ganzen Spiel gewesen sein. Die Lilien ihrerseits brachten mit Ausnahme eines Schüsschens von Skarke in Hälfte eins offensiv zwar ebenfalls wenig zu Stande (36.), verteidigten aber durchaus ansprechend. Die Schießbude der Liga machte dicht und damit zumindest ein ordentliches Auswärtsspiel.

Freilich hatte das auch mit der Harmlosigkeit der sichtlich unter Druck stehenden Hausherren zu tun. Da war reichlich Nervosität dabei auf Kölner Seite. Nur 13 Sekunden nach dem Seitenwechsel vergab Vilhelmsson aus recht guter Position sogar die Darmstädter Führung.

Darmstädter Fans feiern ihr Team

Die sollte dann etwas später folgen. Ecke, Gestocher, Abstauber. Klarer tunnelte bei seinem zweiten Saisontor den Kölner Keeper Marvin Schwäbe (57.). Der prall gefüllte Fanblock der Gäste machte mächtig Alarm, auf Kölner Seite reagierte das Publikum mit Pfiffen.

Die Angriffe der Hausherren wurden nun zwar mehr, aber keineswegs zielgerichteter. Lilien-Torwart Marcel Schuhen, ansonsten ligaweit am häufigsten mit Torschüssen geprüft, erlebte einen vergleichsweise ruhigen Nachmittag. Stattdessen hätte der Darmstädter Mathias Honsak sogar das 2:0 köpfen müssen (64.). Er zielte jedoch erstaunlicherweise neben den Kasten. Besser machte es in der Schlussminute schließlich Stürmer Vilhelmsson, der einen Abpraller ins leere Tor schoss.

Abstieg im Heimspiel gegen Heidenheim?

Die Darmstädter rücken durch den Auswärtsdreier in der Tabelle bis auf fünf Punkte an die Domstädter heran - was ihnen mit Blick auf einen rechnerisch weiterhin möglichen Klassenerhalt aber wenig bringt.

Denn Relegationsrang 16, den der FSV Mainz 05 am Sonntagabend im Spiel beim SC Freiburg verlassen will, ist für die Lilien derzeit neun Punkte entfernt. Bereits kommendes Wochenende, wenn die Südhessen am Sonntag den 1. FC Heidenheim empfangen, könnte der bittere Gang in die Zweitklassigkeit doch endgültig feststehen.