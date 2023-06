Start gegen Darmstadt Bundesliga-Spielplan veröffentlicht: So sieht die Saison der Eintracht aus Stand: 30.06.2023 11:39 Uhr

Auftakt mit Nachbarschaftsduellen und ein Heimspiel am letzten Spieltag: Der Spielplan von Eintracht Frankfurt für die kommende Bundesliga-Saison im Überblick.

Los geht es für die Frankfurter am 19. oder 20. August mit dem Hessenderby gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Eine Woche später muss die Eintracht dann bei Mainz 05 ran.

Zum Kräftemessen mit Vizemeister Borussia Dortmund kommt es am letzten Oktober-Wochenende. Der FC Bayern München kommt am 14. Spieltag (8.-10. Dezemer) nach Frankfurt. Die Eintracht wird die Saison mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig beenden.

Der Eintracht-Spielplan der Bundesliga-Saison 2023/2024 1. Spieltag, 19./20.08.23: Darmstadt 98 (H)

2. Spieltag, 25.-27.08.23: 1. FSV Mainz 05 (A)

3. Spieltag, 01.-03.09.23: 1. FC Köln (H)

4. Spieltag, 15.-17.09.23: VfL Bochum (A)

5. Spieltag, 22.-24.09.23: SC Freiburg (H)

6. Spieltag, 29.09.-01.10.23: VfL Wolfsburg (A)

7. Spieltag, 06.-08.10.23: 1. FC Heidenheim (H)

8. Spieltag, 20.-22.10.23: TSG Hoffenheim (A)

9. Spieltag, 27.-29.10.23: Borussia Dortmund (H)

10. Spieltag, 03.-05.10.23: 1. FC Union Berlin (A)

11. Spieltag, 10.-12.11.23: SV Werder Bremen (A)

12. Spieltag, 24.-26.11.23: VfB Stuttgart (H)

13. Spieltag, 01.-03.12.23: FC Augsburg (A)

14. Spieltag, 08.-10.12.23: FC Bayern München (H)

15. Spieltag, 15.-17.12.23: Bayer 04 Leverkusen (A)

16. Spieltag, 19./20.12.23: Borussia Mönchengladbach (H)

17. Spieltag, 12.-14.01.24: RB Leipzig (A)

18. Spieltag, 19.-21.01.24: SV Darmstadt 98 (A)

19. Spieltag, 26.-28.01.24: 1. FSV Mainz 05 (H)

20. Spieltag, 02.-04.02.24: 1. FC Köln (A)

21. Spieltag, 09.-11.02.24: VfL Bochum (H)

22. Spieltag, 16.-18.02.24: SC Freiburg (A)

23. Spieltag, 23.-25.02.24: VfL Wolfsburg (H)

24. Spieltag, 01.-03.03.24: 1. FC Heidenheim (A)

25. Spieltag, 08.-10.03.24: TSG Hoffenheim (H)

26. Spieltag, 15.-17.03.24: Borussia Dortmund (A)

27. Spieltag, 30./31.03.24: 1. FC Union Berlin (H)

28. Spieltag, 05.-07.04.24: SV Werder Bremen (H)

29. Spieltag, 12.-14.04.24: VfB Stuttgart (A)

30. Spieltag, 19.-21.04.24: FC Augsburg (H)

31. Spieltag, 26.-28.04.24: FC Bayern München (A)

32. Spieltag, 03.-05.05.24: Bayer 04 Levekusen (H)

33. Spieltag, 10.-12.05.24: Borussia Mönchengladbach (A)

34. Spieltag, 18.05.24, 15.30 Uhr: RB Leipzig (H)

Am 13. August (15.30 Uhr), also eine Woche vor Ligastart, gibt der neue Trainer Dino Toppmöller sein Pflichtspiel-Debüt beim Pokalspiel bei Lok Leipzig. Am 24. und 31. August spielt die Eintracht dann in den Play-offs um die Qualifikation für die Conference League.

Winterpause nach dem 16. Spieltag

Der Herbstmeister steht womöglich erst nach Weihnachten fest, denn: Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) - und der einzigen Englischen Woche der Saison - geht die Bundesliga in die Winterpause. Nach einem kurzen Durchschnaufen geht es schon am 12. Januar 2024 wieder los.

Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt, eine Woche später (25. Mai) findet das DFB-Pokalfinale in Berlin statt. Ab dem 3. Juni beginnt dann das Trainingslager der Nationalmannschaft für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli).