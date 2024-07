Frankfurt mit Topspiel-Doppelpack Borussia-Doppelpack: DFL beschert Eintracht Frankfurt zwei Samstagabend-Spiele Stand: 18.07.2024 14:11 Uhr

Eintracht Frankfurt tritt in der Anfangsphase der Saison gleich zweimal zur besten Sendezeit gegen eine Borussia an. Die Fans der Lilien dürfen sich dank der DFL auf eine stimmungsvolle Reise in den Ruhrpott freuen.

Eintracht Frankfurt startet zur Topspielzeit am Samstag um 18.30 Uhr in die kommende Bundesliga-Saison. Wie die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag mitteilte, kommen die Hessen direkt am ersten Spieltag in den Genuss einer Auswärts-Partie am Samstagabend (24. August). Gegner dann – das stand bereits fest: Borussia Dortmund.

Eintracht-Topspiel gegen Gladbach

Laut DFL, die die ersten fünf Bundesliga-Spieltage genau terminiert hat, folgen dann zwei Partie zur klassischen Bundesliga-Zeit: Sowohl das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (31. August) als auch das Gastspiel beim VfL Wolfsburg (14. September) steigen an einem Samstag um 15.30 Uhr.

Schon das nächste Heimspiel ist allerdings erneut ein Abendspiel: Am 21. September (Samstag) empfängt die Eintracht die Gladbacher Fohlen zum nächsten Topduell gegen eine Borussia. Abgerundet wird das durchaus knackige Auftaktprogramm mit einer Sonntags-Partie bei Aufsteiger Holstein Kiel (29. September, 15.30 Uhr).

Die Partien der Eintracht im Überblick: 1. Spieltag: Samstag, 24. August, 18.30 Uhr: Borussia Dortmund (A)

2. Spieltag: Samstag, 31. August, 15.30 Uhr: TSG Hoffenheim (H)

3. Spieltag: Samstag, 14. September, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (A)

4. Spieltag: Samstag, 21. September, 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach (H)

5. Spieltag: Sonntag, 29. September, 15.30 Uhr: Holstein Kiel (A)

Neuigkeiten gab es am Donnerstag auch für die Lilien. Die genaue Ansetzung der ersten beiden Partien stand zwar schon vorher fest – die Lilien starten am 4. August (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf in die Zweitliga-Spielzeit. Eine Woche später geht es erneut sonntags zum SC Paderborn (13.30 Uhr). Besonders der sechste Spieltag dürfte aber schon jetzt die Herzen der Lilien-Fans höherschlagen lassen. Das südhessische Gastspiel beim FC Schalke wird an einem Freitagabend (21. September, 18,30 Uhr) angepfiffen.

Die weiteren neuen Terminierungen: Am 25. August (Sonntag, 13.30 Uhr) empfangen die Lilien den 1. FC Nürnberg. Am 31. August (Samstag, 13 Uhr) steht die Partie in Elversberg auf dem Programm. Die beiden Heimspiele gegen Braunschweig (14. September) und gegen Magdeburg (28. September) fallen beide auf einen Samstag.