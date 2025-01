BC Marburg auf dem Weg in die Play-offs BC Marburg auf dem Weg in die Play-offs: "Wir gucken schon die ganze Zeit nicht nach unten" Stand: 29.01.2025 10:17 Uhr

Der BC Marburg berappelt sich in der Basketball-Bundesliga und darf plötzlich wieder von den Play-offs träumen. Für Teammanager Stefan Gnau kommt der Aufschwung aber gar nicht so überraschend.

Von Gerald Schäfer

Der BC Marburg hat sich in den vergangenen Wochen zur Heimmacht gemausert. Vier Spiele bestritten die Basketballerinnen seit Mitte Dezember in Mittelhessen, alle vier wurden gewonnen. Die Belohnung: Play-off- statt Abstiegskampf. In der Tabelle kletterten die Blue Dolphins auf Rang acht, liegen fünf Tage vor Ende der regulären Saison auf Play-off-Kurs.

Eine Entwicklung mit Verspätung

Während Außenstehende von der Entwicklung des Teams begeistert sein dürften, gibt man sich beim BCM "nicht ganz so überrascht", wie Teammanager und Vizepräsident Stefan Gnau dem hr-sport sagte. "Wir ernten jetzt einfach die Früchte von dem, was wir gesät haben."

Die Marburgerinnen haben ihre Bundesliga-Mannschaft vergangenen Sommer nahezu auf links gedreht. Bis aus den guten Einzelspielerinnen dann auch eine funktionierende Einheit wurde, habe es zwar "ein bisschen länger gedauert als gedacht", so Gnau, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sei aber immer da gewesen. "Wir gucken schon die ganze Zeit nicht nach unten." Das Saisonziel sei schließlich von Anfang an das Erreichen der Play-offs gewesen.

Die richtigen Gegner vor toller Kulisse

Dass es nun ausgerechnet daheim so gut klappt für die Blue Dolphins, könnte mehrere Gründe haben. Zum einen ist die Erfolgsserie schlicht dem Spielplan geschuldet. Mit Nördlingen, dem Mitteldeutschen Basketball Club, Freiburg und Leverkusen wurden just die Teams in Marburg vorstellig, "die man schlagen muss", um in die Play-offs zu kommen, so Gnau. Bis auf den MBC stehen alle genannten Teams in der Tabelle hinter den Mittelhessinnen.

Aber auch die Kulisse könne eine Rolle spielen und den BC Marburg zusätzlich anspornen. "Wir hatten jetzt drei Mal hintereinander deutlich über 700 Zuschauer. Die Halle ist gefühlt voll und das ist schon beeindruckend im Vergleich zu anderen Hallen", ist der Teammanager stolz auf den Rückhalt in der Region.

Play-offs sichern, Keltern aus dem Weg gehen

Am Samstag (18 Uhr) müssen die Mittelhessinnen in Göttingen beweisen, dass sie auch ohne ihre Fans im Rücken liefern können. Mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten ist die Post Season zum Greifen nah, ist sich Gnau sicher. "Und dann schauen wir, ob noch was nach oben geht in der Tabelle."

Qualifizieren sich die Blue Dolphins als Achter für die Play-offs, geht es dort in der ersten Runde gegen Tabellenführer Keltern. "Drei Spiele gegen Keltern gewinnen? Selbst ein Sieg wird schwer", fürchtet der Vizepräsident. Springen die Marburgerinnen im Tableau also irgendwie noch einen Platz nach oben, wäre das nicht das Allerschlechteste. Immerhin: Wie man in der Tabelle nach oben klettert, wissen sie ja jetzt in Mittelhessen.