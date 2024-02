Aus im Halbfinale Aus im Halbfinale: VC Wiesbaden verpasst die Sensation Stand: 07.02.2024 21:35 Uhr

Der VC Wiesbaden hat den Finaleinzug im Challenge Cup verpasst und ist am italienischen Top-Team Novara gescheitert.

Die Hessinnen verloren das Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend vor 2100 Fans in der ausverkauften Halle am Platz der Deutschen Einheit mit 1:3 (23:25, 25:22, 21:25, 21:25). Nach dem 1:3 im Hinspiel in Italien in der Vorwoche bedeutete das Ergebnis das Aus für den VCW.

Wie im Hinspiel boten die Wiesbadenerinnen dem Top-Team aus Italien aber einen großen Kampf. Schon der erste Satz ging nur knapp an die Italienerinnen, den zweiten gewannen die Hessinnen. Am Ende reichte es dennoch nicht. Im Finale hätte das französische Team Neptunes de Nantes Volley-Ball auf den VCW gewartet, das sich im zweiten Halbfinal-Duell gegen Nilüfer Belediyespor Bursa durchsetzte.