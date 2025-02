BR24 Sport WM-Slalom: 18-jährige Influencerin feiert irres Debüt Stand: 15.02.2025 18:43 Uhr

Bei Instagram ist Lara Markthaler bereits eine richtig große Nummer. Nun feierte die gebürtige Münchenerin bei der Ski-WM ein denkwürdiges Debüt: Am Tag ihres 18. Geburtstag fuhr sie für Südafrika trotz Wahnsinns-Rückstand noch in die Top 30.

Von Hannes Nebelung

Fast 20 Sekunden Rückstand hatte Lara Markthaler am Ende auf die siegreiche Camille Rast beim WM-Slalom. Und doch riss sie die Arme in die Höhe und ließ sich von den Fans in Saalbach-Hinterglemm feiern. Sogar ein Ständchen von den tausenden Fans im Zielbereich bekam die gebürtige Münchnerin, denn sie feierte an diesem sonnigen Samstag nicht nur ihre WM-Premiere, sondern auch ihren 18. Geburtstag.

Instagram-Star sammelt erste Weltcup-Punkte

Und am Ende machte sich Markthaler dann auch noch selbst das größte Geschenk. Die Teenagerin, die für Südafrika bei der diesjährigen Ski-WM an den Start ging, ergatterte auf Platz 29 sogar noch einen Platz in den Top 30.

WM-Slalom kurios: 19,83 Sekunden Rückstand

Entscheidend dafür waren die Bedingungen auf dem extrem vereisten Hang im "Home of lässig", mit dem die gesamte Konkurrenz schwere Probleme hatte. Es kam zu vielen Ausfällen und sehr großen Zeitrückständen. Markthaler war nach dem ersten Durchgang noch 32., kämpfte sich im zweiten Lauf noch drei Plätze nach vorne und durfte am Ende trotz der insgesamt 19,83 Sekunden Rückstand über ihre beachtliche Platzierung jubeln.

Dürr hadert - Markthaler feiert

Als eine der besten 60 Fahrerinnen durfte sie Markthaler allerdings noch ein zweites Mal auf der WM-Strecke herunterfahren - eine Eigenheit bei der Weltmeisterschaft. Im Gegensatz zur deutschen Top-Fahrerin Lena Dürr, die ihre anvisierte Medaille verpasste, dürfte sich Markthaler über einen rundum gelungen Tag am Zwölferkogel freuen.

Für die Youngsterin war das Ergebnis im Schnee von Saalbach ohnehin nebensächlich, denn ihre Währung ist eine andere. Auf Instagram erreicht der Ski-Underdog regelmäßig hunderttausende Menschen, wenn sie Ausschnitte aus ihrem Skifahr- und Sport-Leben teilt. Neben Slalom, gibt es Ski Cross, Mountainbiking, Roller Skating, Surfen oder Einradfahren auf ihrem Kanal zu sehen.

Als Südafrikanerin: Locker-lässig zu Olympia 2026?

Markthaler zeichnete auch am Samstag ein anderes Bild vom Leben einer Skirennfahrerin. Während sich ihrer Konkurrentinnen konzentriert auf ihr Rennen vorbereiteten, postete sie keine Stunde vor ihrem Start ein Video in ihrer Story, wo sie stolz mit ihrer Startnummer 64 posierte.

Ihr ambitioniertes Ziel: Olympia 2026. Von Vorteil ist dabei, so wie auch bei der diesjährigen WM, dass Markthaler für Südafrika antritt und so dem Qualifikationsprozedere im Deutschen Skiverband aus dem Weg geht. Begleitet wird sie unter anderem von ihrem Papa Christian, der im Werbebereich gearbeitet hat und 2011 mit Lara und dem Rest der Familie nach Kanada gezogen ist.

Ihren ersten großen Auftritt in der großen Ski-Welt hatte Lara Markthaler nun bereits. Ob und wie viele noch folgen werden, bleibt abzuwarten.

Quelle: BR24 15.02.2025 - 18:30 Uhr