BR24 Sport Wann überschreitet Neuer den Zenit? Klare Linie beim FCB

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hat Manuel Neuer bereits beendet. Beim FC Bayern München hingegen steht er noch zwischen den Pfosten, aber ein Ende ist auch im Verein in Sicht. Oliver Kahn mahnte den 38-Jährigen, nicht zu lange zu warten.

Von BR24Sport

Mit 38 Jahren neigt sich die Karriere von Manuel Neuer dem Ende zu. Für den FC Bayern wird es nicht leicht, den fünfmaligen Welttorhüter zu ersetzen. Nun scheint es einen Zeitplan zu geben.

Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus

Noch ist der designierte Nachfolger Alexander Nübel bis Juni 2026 zum VfB Stuttgart ausgeliehen, doch aufgrund einer Klausel könnte der 28-Jährige schon früher zum FC Bayern zurückkehren. Bis zum 30. April 2025 können die Verantwortlichen die Leihe vorzeitig beenden.

Laut "Sport Bild"-Informationen soll diese Möglichkeit nicht wahrgenommen werden, denn der FC Bayern möchte den auslaufenden Vertrag von Manuel Neuer verlängern. Das war lange unklar, da Neuers Gesundheitszustand kritisch gesehen wurde. Diese Zweifel scheinen jetzt ausgeräumt und auch der Torhüter selbst gibt sich optimistisch: "Ich fühle mich gut, bin leistungsfähig. Die Zeit wird zeigen, wie es um meine körperliche Verfassung steht, ob es mir Spaß macht."

Kahn rät Neuer zum Karriereende

Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn hofft, dass Manuel Neuer den richtigen Zeitpunkt für sein Karriereende nicht verpasst. "Keiner will am Ende der Karriere aus dem Stadion gepfiffen werden", sagte der 55-Jährige der "Sport Bild". Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister im kommenden Mai im eigenen Stadion die Champions League gewinnen, "wäre das ein perfekter Zeitpunkt", meinte der frühere Vorstandsvorsitzende der Bayern.

Zudem warnte Kahn Deutschlands langjährige Nummer eins vor einem möglichen Leistungstief nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. "Man fällt in ein Loch und fragt sich: Was ist jetzt noch das Ziel, was kann ich noch erreichen. Mich wundert es daher nicht, dass Manuel in dieser Saison noch nicht in jedem Spiel die Leistungen zeigt, die wir von ihm gewohnt sind", sagte der über 600 Mal das Tor der Bayern hütete.

Nationalmannschaft mit Nübel

In der Nationalmannschaft teilt sich Alexander Nübel aktuell den Job mit Oliver Baumann. Baumann soll wohl am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina (live in der Radioreportage) das deutsche Tor hüten, drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (live in der Radioreportage) rückt dann Nübel wieder zwischen die Pfosten.

Quelle: BR24Sport 13.11.2024 - 17:55 Uhr