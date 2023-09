BR24 Sport Tuchel vor Topspiel: "Werden uns von der besten Seite zeigen" Stand: 14.09.2023 16:51 Uhr

Bayern gegen Bayer: Bereits am vierten Spieltag kommt es zum ersten Gipfeltreffen: Tabellenführer Leverkusen ist zu Gast beim Zweiten München. Der FC Bayern will "sich von der besten Seite zeigen". Schließlich ist ja auch Wiesnzeit in München.

Von Nicole Hornischer

Ausnahmezustand in München: Am Samstag heißt es wieder "Ozapft is" und am Abend zuvor findet das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/live in der Radioreportage) statt. Und zur Wiesn-Zeit gilt für den Rekordmeister das ungeschriebene Gesetz: Verlieren strengstens verboten!

Wobei das in den letzten Jahren nicht mehr so ganz eingehalten wurde. Unvergessen die Bilder vom Oktoberfestbesuch der Bayern im letzten Jahr, als nach dem verlorenen Augsburg-Spiel so gar keine Stimmung beim damaligen Trainer Julian Nagelsmann und den Spielern aufkommen wollte. Diese Bilder sollen sich nicht wiederholen: Die Ansage von Trainer Thomas Tuchel lautet daher: Die nächsten drei Heimspiele müssen gewonnen werden ,"sonst wird's ein bitterer Besuch!"

Tuchel: "Bereit, Leverkusen zu schlagen"

Tuchel zeigt sich vor dem Duell gegen Bayer kämpferisch: "Wir sind bereit, Leverkusen zu schlagen!" Die Werkself reist als Tabellenführer nach München - wie die Bayern mit drei Siegen nach drei Partien, wobei sie das bessere Torverhältnis vorzuweisen haben: Schon am vierten Spieltag steigt das Spitzenspiel - und das heißt nicht Bayern gegen Leipzig oder Bayern gegen Dortmund. Sondern Bayern gegen Bayer.

Die Konstellation ist nicht neu, genau genommen trafen der FC Bayern und Bayer schon achtmal aufeinander, wenn sie beide die Plätze eins und zwei in der Tabelle belegten. Und nur beim ersten Mal, 1986 (0:3), konnte Leverkusen gewinnen.

Der Erfolg der Bayer-Elf kommt für Tuchel nicht überraschend: "Leverkusen ist eine sehr starke Mannschaft und hat einen sehr guten Trainer. Sie sind sehr homogen und spielen auf einem sehr guten Niveau."

Tuchel über Alonso: Sehr erfolgreicher Weg liegt vor ihm

Bayers Trainer heißt Xabi Alonso und ist maßgeblich am Leverkusener Aufschwung beteiligt. Letzte Saison übernahm der ehemalige Bayern-Spieler den Verein, und führte das Team vom vorletzten Tabellenplatz bis in das Halbfinale der Europa League. "Xabis Weg wird sehr erfolgreich weitergehen. Man konnte schon zu seiner Spielerzeit erahnen, dass er ein guter Trainer werden kann. Ich habe von ihm als Spieler, beim Zusehen, viel über Fußball gelernt. Er war überall eine prägende Figur. Er hatte eine natürliche Aura und eine klasse Antizipation", schwärmt Tuchel von seinem Arbeitskollegen.

Duell Kane gegen Leverkusens Boniface

Das Spiel wird aber auch zum Duell Kane gegen Boniface. Victor Boniface ist die Entdeckung der bisherigen Saison. Im Topspiel gegen die Bayern kann der 22-Jährige nun sogar Weltstar Harry Kane in den Schatten stellen. Boniface führt mit vier Treffern und zwei Assists die Scorerlist der Bundesliga an.

Zum Vergleich: 100-Millionen-Mann Kane traf bislang drei Mal und bereitete ein Tor vor. "Wir müssen die Umschaltmomente für Leverkusen unterbinden und körperlich dagegenhalten, auch gegen Boniface. Er ist ihr Zielspieler. Wir müssen bei ihrem Lauf erstmal auf Pause drücken", warnt Tuchel.

Kimmich fraglich - Musiala einsatzbereit

Ob Joshua Kimmich beim Gipfeltreffen dabei sein wird, ist fraglich. Der Mittelfeldspieler hatte am Dienstag das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (2:1) wegen muskulärer Probleme ausgelassen. Dagegen könnte es zum Comeback von Jamal Musiala kommen. "Er hatte leichte Beschwerden im Rücken, er hat jetzt die letzten zwei Tage gut und auch schmerzfrei trainiert. Wenn das heute so bleibt, wird er auf jeden Fall im Kader sein", sagte Tuchel.

Quelle: BR24 14.09.2023 - 18:30 Uhr