BR24 Sport EM-Pokal in München - Vorfreude auf die UEFA EURO 2024 steigt Stand: 13.05.2024 19:43 Uhr

Der EM-Pokal kam am Montag nach München - die Euphorie nimmt auch in Bayern langsam Fahrt auf. Die Landeshauptstadt träumt vom nächsten "Sommermärchen". Ministerpräsident Markus Söder verspricht ein sicheres Turnier.

Von BR24Sport

Im Rahmen der sogenannten Trophy Tour ist der EM-Pokal in diesen Tagen in München zu bestaunen. In der Münchner Arena, in der sechs EM-Spiele - darunter das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni - stattfinden, präsentierte Maskottchen Albärt den Pott, den eine deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal 1996 gewinnen konnte.

Söder: "Maximale Konzentration" auf Sicherheit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ließ es sich nehmen, den Pokal mal anzufassen. Ansonsten ging es ihm vor allem um die Sicherheit während des vierwöchigen Turniers: "Ich glaube, dass Bayern ein sehr sicheres Land ist - wohl mit das sicherste in Deutschland und vielleicht in Europa", sagte der CSU-Politiker und ergänzte: "Deshalb haben wir gewisse Erfahrungen mit Großereignissen. Wir konzentrieren uns da maximal drauf, damit die Sicherheit groß ist, aber auch die Freude."

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm, Ex-Bundesliga-Kicker Andreas Görlitz oder ARD-Fußballexperte Thomas Broich sind optimistisch, dass in Deutschland wieder eine Fußballeuphorie entfacht werden kann. Damit es so kommt - darin sind sich auch alle einig - müsste die deutsche Nationalmannschaft aber möglichst weit kommen beim Turnier im eigenen Land.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 13.05.2024 - 18:30 Uhr