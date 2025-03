Champions-League-Viertelfinale Trotz Grohs‘ Traum-Comeback: FC-Bayern-Frauen droht Aus Stand: 18.03.2025 23:41 Uhr

Die FC-Bayern-Frauen verlieren das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon. Damit schwinden die Chancen aufs Halbfinale. Einzig positiver Aspekt: Torhüterin Mala Grohs feierte nach ihrer Krebserkrankung ein Traum-Comeback.

Von Victor List

Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen vor dem Aus in der Champions League. Das Team von Trainer Alexander Straus verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon mit 0:2 (0:1) und konnte sich bei ihrer Torhüterin Mala Grohs bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Die 23-Jährige feierte ein Traum-Comeback und parierte sogar einen Elfmeter.

Grohs feiert Startelfdebüt nach Krebserkrankung und pariert Elfmeter

Die Partie startete mit einer schönen Nachricht. Maria Luisa Grohs gab 122 Tage nach der Krebsdiagnose ihr Startelf-Comeback in der ersten Mannschaft. In den letzten Wochen hatte sie bereits zum Kader gehört, am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen Wolfsburg stand aber noch ihre Vertreterin Ena Mamutovic zwischen den Pfosten.

Zunächst bekam die 23-Jährige wenig zu tun. Auch ihre Teamkolleginnen brachten das französische Tor nur wenig in Gefahr. Nach einer knappen Viertelstunde zog Klara Bühl in die Mitte, ihr Schuss strich aber rechts am langen Pfosten vorbei (14.). Eine Viertelstunde später zielte sie nach ähnlichem Bewegungsablauf links vorbei (32.).

Quasi im Gegenzug fiel dann der Führungstreffer für Lyon. Tabitha Chawinga nutzte eine unglückliche Abwehraktion von Linda Sembrandt und zog davon. Schließlich blieb sie vor Grohs cool und traf zum 1:0 (35.). Beinahe hätten die Gäste vor der Halbzeit noch den zweiten Treffer nachgelegt. Sarah Zadrazil foulte Ellie Carpenter im Strafraum. Den fälligen Foulelfmeter vergab Lindsey Heaps, weil Grohs in die Ecke abtauchte und den Schuss parierte (45.+1).

Bühl vergibt – Lyon erhöht

Nach der Halbzeit waren die Gastgeber bemüht, schnell den Ausgleich zu erzielen. Klara Bühl scheiterte mit ihrem Versuch nach Zuspiel von Pernille Harder aber knapp (49.). Danach spielte wieder der Favorit und die Münchnerinnen konnten sich bei Torhüterin Grohs bedanken, dass es zunächst beim 0:1 blieb. Die Rückkehrerin parierte zunächst gegen Kadidiatou Diani (58.) und entschärfte auch einen Schlenzer von Heaps (60.).

Fünf Minuten später war die Schlussfrau dann aber machtlos. Nach einem langen Ball verlängerte Melchie Dumornay per Kopf in den Lauf von Heaps, die wiederum auf Dumornay ablegte. Die Französin behielt vor Grohs die Nerven und traf links unten ins Netz (65.). Das Team von Trainer Alexander Straus war danach geschockt, lief immer wieder an, ohne richtig gefählich zu werden. Erst in der Schlussphase konnte Pernille Harder von Wendie Renard gerade noch geblockt werden (81.).

Es war die beste Chance auf den Anschlusstreffer, der nicht mehr fiel. Durch das 0:2 geht der Deutsche Meister mit einer gewaltigen Hypothek ins Rückspiel in Lyon in einer Woche.

Quelle: BR24Sport im Radio 18.03.2025 - 21:00 Uhr