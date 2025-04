Überraschender Transfer Ex-Nationalspieler in Liga drei - Volland kehrt zu 1860 zurück Stand: 21.04.2025 11:03 Uhr

Kevin Volland wechselt im Sommer den Verein: Der frühere Nationalspieler kehrt nach 13 Jahren von Union Berlin zu seinem Ausbildungsverein 1860 München zurück.

Von Hannes Nebelung

An Ostermontag verkündete TSV 1860 München den Transfer-Hammer. Kevin Volland, Ex-Nationalspieler und Löwen-Eigengewächs, kehrt nach Giesing zurück. Der 32-Jährige wechselt im Sommer von Bundesligisten Union Berlin zu den Sechzgern. Dies teilten beide Klubs am Montag mit. Demnach habe sich Union Berlin mit Volland darauf geeinigt, "die gemeinsame Zeit im Sommer" zu beenden.

Für Volland "schließt sich ein Kreis"

"Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis", sage Volland in der Löwen-Mitteilung: "Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifußball einzusteigen. Ich freue mich, dieses Vertrauen in mich nun zurückzahlen zu können und voller Freude bei meinem Herzensverein noch einmal alles zu geben."

Von 1860 ins DFB-Team

2007 wurde der damals 18 Jahre alte Angreifer von Trainer Reiner Maurer im Zweitligaspiel beim FC Augsburg eingewechselt und feierte sein Debüt im blau-weißen Trikot. Insgesamt spielte er 60 Mal in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal für die Münchener, erzielte 20 Tore und 15 Assists.

Nach seiner Zeit beim TSV 1860 München spielte der 15-malige A-Nationalspieler Deutschlands bei der TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, AS Monaco und Union Berlin. Volland kann auf 276 Bundesliga-Spiele, 86 Spiele der französischen Ligue 1, 21 Spiele der Europa League und 17 Spiele der Champions League zurückblicken.

Zuletzt geriet Volland, auch verletzungsbedingt, bei Union Berlin aufs Abstellgleis. Bei den Eisernen kam der Rechtsfuß auf 36 Einsätze in zwei Jahren (fünf Tore). Nun soll seine Karriere bei den Löwen wieder Fahrt aufnehmen – dort, wo sie einst angefangen hat.

