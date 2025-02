BR24 Sport Teenie Tanikawa tanzt: FCB-Frauen ringen Frankfurt nieder Stand: 12.02.2025 22:09 Uhr

In einem intensiven DFB-Pokal-Viertelfinale besiegt Bayern München Eintracht Frankfurt mit 4:1 nach Verlängerung. Jovana Damnjanović gleicht spät aus, dann beginnt die Show von Momoko Tanikawa, die den Einzug ins Pokal-Halbfinale sichert.

Von Karoline Kipper

In einem intensiven Spiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt konnten beide Mannschaften lange keine Tore erzielen. Die Münchenerinnen waren zwar das etwas präsentere Team, allerdings gingen die auf Konter lauernden Frankfurterinnen in Führung. Kurz vor Schluss traf Jovana Damnjanović zum 1:1 (0:0). In der Verlängerung bugsierten Tore von Glódís Viggósdóttir, Momoko Tanikawa und erneut Damnjanović die Gastgeberinnen ins Pokal-Halbfinale.

FC Bayern leicht überlegen

Die Bayern übernahmen zu Beginn die Kontrolle und hatten die erste Chance der Partie nach sechs Minuten. Lea Schüller war mit Tempo in den Strafraum gelaufen und hatte zu Sarah Zadrazil im Rückraum gepasst, die aus halbrechter Position knapp übers Tor schoss. Die Eintracht hingegen setzte auf Umschaltspiel, wobei beide Teams kaum Fehler machten und wenig zuließen. In der 37. Minute hatten die Frankfurterinnen ihre beste Chance der ersten Hälfte. Géraldine Reuteler eroberte links vom Sechzehner den Ball und passte zu Elisa Senß, die zentral an der Strafraumkante zum Abschluss kam. Ihr Schuss schrammte nur haarscharf am Pfosten vorbei.

Frankfurt trifft überraschend

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff verhinderte Stina Johannes eine Münchener Führung gegen Pernille Harder, die aus kurzer Distanz zum Abschluss gekommen war. Auch die Frankfurterinnen kamen zu Chancen. Die starke Nicole Anyomi passte von der rechten Seite zum Elfmeterpunkt, wo Laura Freigang an Ena Mahmutovic scheiterte. Nach der Großchance machte die Eintracht mehr Druck. Eine flache Hereingabe von Freigang in der 79. Minute landete bei Géraldine Reuteler, die zwar am Ball vorbeirutschte, aber ein verunglückter Klärungsversuch von Simon beförderte den Ball ins eigene Tor zum 0:1.

Last-Minute-Ausgleich

Eigentlich waren die Münchenerinnen das bessere Team, kamen aber selten zu gefährlichen Strafraumsituationen. Doch kurz vor Abpfiff schlug die eingewechselte Jovana Damnjanović zu. Klara Bühl hatte sich auf dem linken Flügel durchgesetzt und Damnjanović zum 1:1 bedient.

19-jährige Tanikawa tanzt und trifft

Die Verlängerung lief gerade drei Minuten, da drehte Glódís Viggósdóttir für Bayern München das Spiel. Nach einer halbherzig geklärten Ecke hatte Momoko Tanikawa drei Gegenspielerinnen stehen gelassen und zu Viggósdóttir geflankt, die aus kurzer Distanz zum 2:1 traf. In der 104. Minute traf die Dribblerin Tanikawa selbst zum 3:1, Damnjanović erhöhte in der 109. Minute zum 4:1 Endstand.

Am Montag, den 17. Februar, werden die Halbfinal-Begegnungen ausgelost. Mögliche Gegnerinnen der Münchnerinnen sind Werder Bremen, TSG Hoffenheim oder der Hamburger SV.

Quelle: BR24Sport 12.02.2025 - 20:54 Uhr