BR24 Sport Streit um Kapitänsbinde - klarer DFB-Kurs für die EURO 2024 Stand: 28.05.2024 15:44 Uhr

Debatten um die Kapitänsbinde prägten die vergangenen Turniere. Bei der Heim-EM ist der DFB-Kurs klar: Schwarz-Rot-Gold in den Testspielen, offizielle UEFA-Binde in den EM-Partien.

Von BR24Sport

Nach den vielfältigen Debatten um die Kapitänsbinde bei den vergangenen großen Fußball-Turnieren hat sich der DFB für die EM auf eine klare Marschroute festgelegt.

Ilkay Gündogan wird die deutsche Mannschaft beim Heimturnier mit der offiziellen UEFA-Binde aufs Spielfeld führen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag bestätigte. "Ich würde mir wünschen, dass man das Team aus allen Debatten heraushält", hatte der Bundestrainer vor Monaten betont. Julian Nagelsmann will einfach nur "kicken" lassen - und der Wunsch des Bundestrainers wird erfüllt.

DFB hatte vor Katar gegen Verbot der "One Love"-Binde reagiert

Anders als vor der EM 2021 oder der WM in Katar 2022, als die hitzigen Diskussionen um das Stück Stoff am Arm des damaligen Kapitäns Manuel Neuer für Schlagzeilen sorgten und das Sportliche teils in den Hintergrund drängten. "Bei politischen und gesellschaftlichen Themen kommen innerhalb einer Fußballmannschaft, wo sich verschiedene Ansichten, Kulturen und Religionen versammeln, immer Diskussionen auf – und das schlägt in der Regel auf die Leistung", sagte Nagelsmann im Spiegel und ergänzte pragmatisch: "Wenn wir eine gute EM spielen, und hinterher melden sich 15 Prozent mehr Kinder bei Vereinen an, haben wir gesellschaftlich mehr erreicht als mit einer Geste vor einem Spiel."

Das war eine Anspielung auf jene Aktion, mit der die DFB-Auswahl vor dem WM-Auftakt in Katar gegen das faktische Verbot der "One Love"-Binde durch den Weltverband FIFA reagiert hatte. Die Szene, in der sich die Profis vor dem Spiel gegen Japan die Hände vor den Mund hielten, ging um die Welt.

Bei Länderspielen: Gündogan mit Schwarz-Rot-Gold-Binde

Die Debatte überschattete das ganze Turnier und wurde von der sportlichen Leitung um Bundestrainer Hansi Flick mitverantwortlich gemacht für das blamable Vorrunden-Aus. Schon bei der EM 2021 gab es Diskussionen um die Regenbogenfarben am Arm von Neuer. Nun verzichtet der DFB auf ein eigenes Design für das Stück Stoff, das er bei der UEFA per Ausnahmegenehmigung wie jeder andere Turnierteilnehmer hätte beantragen können.

In den Länderspielen gegen die Ukraine am Montag in Nürnberg und gegen Griechenland am 7. Juni in Mönchengladbach wird Gündogan mit der klassischen Binde in Schwarz-Rot-Gold auflaufen. Beim Turnier trägt der Profi des FC Barcelona beginnend mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München die UEFA-Binde.

Verband setzt sich für Nachhaltigkeit ein

Dort platziert der Dachverband seine klassische Kampagne "UEFA Respect", verfügbar ist sie in Blau und Gelb. Die Botschaft: Respekt vor dem Gegner, den Trainern und Offiziellen, den Schiedsrichtern und Fans, dazu eine klare Haltung gegen Rassismus und Diskriminierung jeder Art.

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist im Vorfeld des Turniers bemüht, heikle Debatten zu umgehen. Der Verband hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, es müsse "nicht immer die große Weltpolitik sein", sagte er.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 28.05.2024 - 18:30 Uhr