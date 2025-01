BR24 Sport "Sterne des Sports": MTV-Jugendclub - Sport so flexibel wie nie Stand: 13.01.2025 15:42 Uhr

Erst Bayerischer Landessieger, dann Bundessieger? Der MTV Bamberg hat mit seinem Projekt - "Der MTV-Jugendclub - so flexibel wie noch nie!" - den Bayerischen Landeswettbewerb gewonnen. Am Montag werden bei "Sterne des Sports" die Bundessieger gekürt.

Von Charly Hilpert, Margot Lamparter

Für die "Sterne des Sports", ein Wettbewerb des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), werden Sportvereine gesucht, die mit ihrem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag für die Menschen in ihrer Region leisten.

Der "Der MTV-Jugendclub - so flexibel wie noch nie!" - hat sich mit seinem außergewöhnlichen Angebot für Jugendliche im Alter von 10-15 Jahre, die im Vereinsleben zwischen Kinderturnen und Erwachsenensport häufig durchs Raster fallen, beworben. Weil dieses Konzept in Bamberg bislang richtig gut funktioniert, wurde es mit dem silbernen Stern des DOSB ausgezeichnet. Die Oberfranken sind die Landessieger in Bayern und greifen nun am 20. Januar in Berlin sogar nach dem goldenen Stern, den der Sieger im Bundesentscheid bekommt.

App "Vereinsticket" für flexibles Angebot

Im Jugendclub des MTV Bamberg gibt es seit eineinhalb Jahren eine eigene Abteilung für die 10- bis 15-Jährigen. Angeboten werden Leichtathletik, Tanzen, Turnen und Trampolin. An vier Tagen in der Woche wird das volle Programm angeboten, das fast immer gut besucht ist.

Entwickelt wurde das Projekt in einem Team bestehend aus einer Sozialpädagogin, einem Diplom-Sportwissenschaftler und einer zertifizierten Fitnesstrainerin im Kinder- und Jugendbereich. Schnell war klar, dass das Angebot für diese Altersgruppe so flexibel wie möglich gestaltet werden musste, um für den Jugendclub langfristig die Teilnehmenden zu erhalten. Für den MTV-Jugendclub wurde deshalb die Anmeldeoption über die App "Vereinsticket" ermöglicht, sodass man sich flexibel in die Kurse einbuchen kann.

Keine regelmäßige Teilnahme nötig

Regelmäßige Teilnahme - das war einmal. Man kommt, wenn man Lust hat. "Es wäre natürlich toll, es zu schaffen, dass sich die Kinder auch ohne uns treffen. Und Kontakte knüpfen", so Lilly Jüdes, Leiterin der Kindersportschule und des Jugendclubs. Sie hofft, "dass wenn die Kinder das Angebot hier nicht mehr nutzen, der Sport ihre Leidenschaft bleibt und sie für das Leben prägt."

Der flexible Denkansatz soll nun auch auf andere Abteilungen übertragen werden, wo es noch fixe Anmeldung und verbindliche Teilnahme gibt. Noch - aber auch Sportvereine sind innovativ und denken weiter. Und so kann es für den Jugendclub in Bamberg im Januar in Berlin eigentlich nur einen Sieger geben.

