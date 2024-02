BR24 Sport Steigende Formkurve: Lückenkemper "euphorisch" Richtung Sommer Stand: 29.02.2024 20:44 Uhr

Deutschlands beste Sprinterin Gina Lückenkemper trainiert in Florida an der Seite von Leichtathletik-Superstars. Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris möchte auch sie sich in der Weltspitze einreihen. Doch die Konkurrenz ist groß wie nie.

Von Marie-Noelle Svihla

Clermont, Florida - hier schwitzt die internationale Trainingsgruppe von Coach Lance Braumann, aber nicht aufgrund der milden Winter-Temperaturen. Auf der Tartanbahn und im Kraftraum feilen Leichtathletik-Superstars an der ihrer Form, die im kommenden Sommer möglichst zu einer olympischen Medaille in Paris tragen soll. Mitten unter ihnen ist die Bamberger Sprinterin Gina Lückenkemper. Sie ist die einzige Deutsche in der Trainingsgruppe.

Die Leichtathletik-Goldschmiede in Florida

Seit Herbst 2019 trainiert Lückenkemper im National Training Center von Clermont, 40 Kilometer westlich von Orlando, für mehrere Wochen im Jahr. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Sportplatz aussieht, ist eine wahre Goldschmiede. Hier werden unter Star-Coach Lance Braumann die Leichtathletik-Superstars geformt.

So teilt sich Lückenkemper die Geräte im Kraftraum mit dem dreimaligen Sprint-Weltmeister Noah Lyles, dem aktuell schnellsten Mann der Welt. Auch mit dem Südafrikaner Wayde van Niekerk steht sie gemeinsam auf der Bahn. In Rio 2016 brach er den 400 Meter-Weltrekord und rannte zum Olympiasieg. Lückenkempers Bezug zur Weltspitze ist also da.

Steigende Formkurve bei Lückenkemper, vor allem an der Hantelstange

Als EM-Zweite von 2018 wurde sie vor vier Jahren von Lance Braumann unter seine Fittiche genommen. Dort hat sich die mittlerweile 27-Jährige zu einer echten Medaillen-Sammlerin entwickelt: Europameisterin über 100 Meter und mit der 4x100 Meter-Staffel, Staffel-Dritte bei der Weltmeisterschaft und Deutschlands "Sportlerin des Jahres" 2022.

Braumann schlägt ein hohes Pensum an, vor allem setzt er auf das Krafttraining. Die Wahl-Bambergerin verzichtet daher auf die Hallensaison, verbringt mehr Zeit in Florida und fokussiert sich auf den Kraftraum. Fortschritte verzeichnen kann Lückenkemper dort bisher vor allem an der Hantelstange, wo sie Gewichte stemmt, die 2023 noch unvorstellbar waren. Doch auch mental wächst Lückenkemper. Die starke Entwicklung der 27-Jährigen fällt besonders Trainer Braumann auf: "Körperlich ist sie viel stärker und sie versteht ihren Sport jetzt mehr als Beruf. Sie ist die professionelle Athletin geworden, die sie werden musste."

Das harte Training zahlt sich also aus. Die Form stimmt. "Ich bin jetzt momentan im Wintertraining so stark wie noch nie. Ich renne konstant schnelle Zeiten im Training. Ich komme mit dem Training viel besser klar als in den Vorjahren. Das sind alles Gründe, die mich euphorisch machen, was den kommenden Sommer betrifft. Ich glaube, das wird richtig cool", sagt Lückenkemper.

Egal ob Rom oder Paris - Hauptsache Bestleistung

Ob Lückenkemper auch in diesem Jahr wieder mit Gold geschmückt wird? Zumindest kann sie ihre Form im Sommer gleich doppelt unter Beweis stellen: bei der EM im Juni in Rom und bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli - 11. August). Für die Europameisterschaften ist Lückenkemper als Goldmedaillen-Gewinnerin von 2022 und Titelverteidigerin über die 100 Meter bereits qualifiziert.

Mit den Erfolgen aus 2022 im Gepäck wird der Rucksack, den sie zu tragen hat, umso schwerer, das ist ihr bewusst: "Ich habe einen Titel zu verteidigen, das nehme ich natürlich nicht auf die leichte Schulter." Aber auch bei den Olympischen Spielen in Paris wartet eine Mammutaufgabe auf die Wahl-Bambergerin. Dort wird sie den schnellsten Sprinterinnen der Welt gegenüberstehen, der absoluten Weltelite. Bei der starken Konkurrenz, insbesondere aus Jamaika und den USA, sei es noch nie so schwer gewesen, in das 100-Meter-Finale zu sprinten, sagt Lückenkempers Trainer Braumann. Die Ambitionen sind dennoch hoch: "Es ist nicht einfach, den Endlauf der Olympischen Spiele zu erreichen, aber wir versuchen alles, damit sie so gut vorbereitet ist, wie möglich."

Quelle: BR24Sport im Radio 27.02.2024 - 16:55 Uhr