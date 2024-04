BR24 Sport Desolater FC Ingolstadt geht bei RW Essen unter Stand: 28.04.2024 15:37 Uhr

Schwacher Auftritt des FC Ingolstadt 04 bei RW Essen: Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner war im Stadion an der Hafenstraße chancenlos. Die Gastgeber dagegen sind zurück im Aufstiegsrennen.

Von BR24Sport

Rot-Weiss Essen darf weiter von der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Der Traditionsklub aus dem Ruhrpott besiegte den FC Ingolstadt mit 4:0 (3:0) und blieb damit in der 3. Liga dem Tabellendritten Preußen Münster mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen.

Sandro Plechaty (9.), Cedric Harenbrock (41.) und Leonardo Vonic (45.+4, Foulelfmeter) erzielten an der Hafenstraße die Tore für die Gastgeber, die 2007 aus der 2. Liga abgestiegen und zwischenzeitlich nach Insolvenz bis in die Fünftklassigkeit abgestürzt waren. Zudem traf der Ingolstädter Simon Lorenz (59.) ins eigene Tor. Die Essener sind seit sieben Spielen ungeschlagen.

4:0 geht auch in der Höhe in Ordnung

Von Beginn an standen die Essener hoch und machten früh Druck. Durch ihr intensives Pressing belohnten sie sich in der neunten Minute mit dem 1:0 durch Plechaty. Nach etwa einer halben Stunde fanden auch die Ingolstädter ins Spiel und Yannik Mause hatte in der 29. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Essen schaltete danach aber einen gang höher und schoss das verdiente 2:0. Mit dem Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff entschied Vonić die Partie praktisch schon zur Halbzeit.

Auch wenn der FCI in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft war, kam offensiv dennoch nicht viel bei rum. Essen gelang in der 59. Minuten dann das 4:0 und von da an passierte auf dem Feld nicht mehr viel. Der Sieg für die Essener geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.

Quelle: Blickpunkt Sport 28.04.2024 - 21:45 Uhr