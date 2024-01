Umbenennung des Stadions wird diskutiert So war die Beckenbauer-Gedenkfeier in der Münchner Arena Stand: 19.01.2024 16:51 Uhr

Die Trauerfeier für den verstorbenen Franz Beckenbauer in der Münchner Arena haben Zehntausende im Stadion oder in der Liveübertragung verfolgt. Die Gedenkfeier, alle Reden, emotionalen Momente und Würdigungen zum Nachlesen, Anschauen und Anhören.

Von BR24Sport

Bei einer großen Gedenkfeier in der Münchner Arena nehmen Vertreter aus Politik und Sport, Fans und Freude Abschied von Franz Beckenbauer.

16.18 Uhr: Die Trauerfeier für Franz Beckenbauer ist beendet.

16.16 Uhr: Bastian Schweinsteiger ist zu Gast im Blickpunkt-Sport-Studio: "Man denkt sehr an Franz Beckenbauer. Es war sehr emotional. Sehr bedeutend - das werde ich nie vergessen". Schweinsteiger beschreibt den "Kaiser" mit den Worten: "Er hat seine Weisheit weitergegeben. Er war super freundlich. Er hatte eine Leichtigkeit und Eleganz in seinem Wesen. Alles, was er angefasst hat, wurde zu Gold". Auf die Frage, was Schweinsteiger seinen Kindern zu Beckenbauer erzählen würde, sagte dieser: "Dass er der Größte war. Der Größte, den es im Fußball gegeben hat."

Schweinsteiger sagt, Beckenbauer sei in erster Linie auch ein weiser Mensch gewesen: "Jedes Wort, das er gesagt hat, war sehr wichtig für einen. Wenn er was gesagt hat, hab ich immer die Ohren gespitzt".

16.11 Uhr: Ein weiteres Opernstück für den Opernfan Beckenbauer. Star-Tenor Jonas Kaufmann mit "Nessun dorma".

16.10 Uhr: Kardinal Reinhard Marx segnet die Hinterbliebenen. Die Sonne scheint auf die Familie von Franz Beckenbauer.

16.06 Uhr: Hoeneß: Emotionale Rede, persönliche Anekdoten und ein politisches Statement

Rührende letzte Worte in der Rede von Uli Hoeneß: "Lieber Franz, jetzt bist du zwölf Tage tot. Und um ehrlich zu sein: Du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden. Einen Frieden, den du leider in den letzten Jahren nicht in der Form genießen konntest, wie du ihn verdient hast."

15.52 Uhr: Der emotionale Höhepunkt der Gedenkfeier: Sein enger Vertrauter Uli Hoeneß tritt an das Rednerpult heran. „Wenn man ein Problem hatte, ging man zum Franz. Er hat sich für uns eingesetzt. Das war eine seiner wichtigsten Eigenschaften, dass er sich um andere gekümmert hat. Er war immer für andere da.“ (...) Wir sind heute ja in einem besonders schönen Stadion. Das wäre nie gebaut worden, wenn Franz nicht die WM nach Deutschland geholt hätte", sagt Hoeneß und die Anwesenden klatschen. "Wir alle in Deutschland können stolz sein, dass wir im Schnitt die schönsten Stadien haben. Nur weil wir die WM 2006 hier hatten." Hoeneß setzt ein politisches Statement: Deutschland müsse es wieder besser gelingen, stolz auf sein Land zu sein. - "Aber ohne die AfD", sagt Hoeneß.

15.40 Uhr: Markus Söder: "Einer der allergrößten Bayern"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder tritt ans Rednerpult: „Franz Beckenbauer ist tot. War das für Sie auch so ein Schock?“, fragt der CSU-Politiker zu Beginn. „Jeder von uns verbindet die Geschichte von Franz Beckenbauer mit persönlichen Erinnerungen. Die Geschichte des FC Bayern und die von Franz Beckenbauer sind untrennbar verbunden.“ Söder würdigt Beckenbauer mit den Worten „einer der allergrößten Bayern“.

15.38 Uhr: Eine ungeplante Aktion: Die Anwesenden erheben sich, klatschen und pfeifen. So soll sich Franz Beckenbauer seinen Abschied gewünscht haben: mit Stimmung - wie man es in Fußballstadien gewohnt ist.

15.23 Uhr: "Danke für alles" - Beifall für die Worte des Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betritt das Rednerpult: "Ich weiß nicht, ob die Engel im Himmel Sport treiben. Aber wenn, dann haben die die bayerische Stimme gehört: 'Geht's raus und spielts Fußball' (..) Die Stimme des Kaisers. Die Stimme Franz Beckenbauers." (...) "Auf der ganzen Welt hat man Franz Beckenbauer gekannt, auf der ganzen Welt hat man ihn bewundert. Wir nehmen nicht nur Abschied von einem großen Fußballer, sondern auch von einem großartigen Menschen."

Steinmeier weiter: "Danke Franz Beckenbauer, danke für alles!", sagte Steinmeier und die Anwesenden applaudierten. "Er hat diesem Land nicht nur ein Fußballsommermärchen geschenkt, sondern er hat einen neuen freundlichen Blick auf uns selbst geschenkt und das vergessen wir nicht. (...) Er hat sich um unser Land verdient gemacht" - erneut gibt es Beifall für die Worte des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier drückte am Ende sein Beileid für die trauernde Familie rund um Beckenbauers Witwe Heidi aus.

15.17 Uhr: Opernsänger Jonas Kaufmann singt ein weiteres Stück: "E più ti penso".

15.08 Uhr: "Franz brachte den Glanz"

Erster Redner des Nachmittags ist Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München: "Franz war ein Freund von jedem (...) Er hätte sich gefreut, dass so viele Menschen für ihn zusammengekommen sind. Franz hätte aber auch gesagt: 'Was? Ihr seid's alle wegen mir hier?'" (...) "Die gesamte Fußballwelt wurde dunkler. (...) Die Welt hat zu ihm aufgeschaut, aber er hat nie von oben herabgeschaut. (…) Mia san Franz. (...) Er wird uns fehlen. Der Bayernpräsident sagte weiter: "Der FC Bayern wird immer ein Kaiserreich bleiben – und das auf ewig."

15.01 Uhr: Moderator und Stadionsprecher Stephan Lehmann heißt die Anwesenden willkommen. Nach den begrüßenden Worten singt Star-Tenor Jonas Kaufmann die italienische Version von "Time to say Goodbye" ("Con te partiro"). Wichtige Wegbegleiter Beckenbauers betreten den Rasen - darunter Bastian Schweinsteiger, Paul Breitner, Berti Vogts und Lothar Matthäus.

Berti Vogts und Paul Breitner bei der Gedenkfeier

15.00 Uhr: Das Stadion füllt sich. Die Sonne scheint in die Münchner Arena. Bundeskanzler Olaf Scholz, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Uli Hoeneß sitzen bereits auf der Tribüne. Viele weitere Vertreter von Sport und Politik sind eingetroffen.

14.50 Uhr: FC Bayern-Spieler eingetroffen

Zahlreiche FC Bayern München-Spieler sind mittlerweile eingetroffen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hat das Kurz-Trainingslager in Portugal früher beendet als geplant, um bei der Gedenkfeier teilnehmen zu können.

14.45 Uhr: Marcus Höfl zu Gast im Blickpunkt-Sport-Studio

Im Stadion werden die Kränze auf das Spielfeld getragen. Währenddessen ist Beckenbauers langjähriger Manager und Vertrauer Marcus Höfl zu Gast im Blickpunkt-Sport-Studio. Er spricht von "Schock" und "Trauer", aber auch davon, dass es geholfen habe, die Gedenkfeier organisieren zu müssen. "Die Dankbarkeit und Fröhlichkeit über das, was wir erlebt haben, wird überwiegen", sagt Höfl. "Ich kenne Franz seit 45 Jahren, habe lange mit ihm gearbeitet. Ich war eine der Personen, der er am meisten vertraut hat."

14.30 Uhr: Während im Stadion die Fans eintrudeln und das Rahmenprogramm anläuft, sind Olaf Thon, Christian Neureuther und Franz "Bulle" Roth zu Gast im Blickpunkt-Sport-Studio bei Esther Sedlaczek.

Christian Neureuther sagt im Studio: „Ich hab die letzten Tage gehört, dass jemand gesagt hat, dass der Franz im Himmel mit Pelé Fußball spielt. Aber ich glaube, dass er mit Rosi Ski fährt und danach mit dem Pelé Fußball spielt."

Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Der FC Bayern lädt nun dazu ein, sich "in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen 'Kaiser' zu verabschieden", wie der Klub mitgeteilt hat.

Quelle: BR24Sport im Radio 11.01.2024 - 15:55 Uhr