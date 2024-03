BR24 Sport So geht es für die DFB-Elf bis zur EM-Eröffnung weiter Stand: 27.03.2024 09:12 Uhr

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024 mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München. Was bis dahin noch ansteht, was während der Euro wichtig ist - alle Termine im Überblick.

Von Bernd R. Eberwein

Die Bundesrepublik Deutschland ist zum zweiten Mal nach 1988 Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Die DFB-Elf mit Cheftrainer Julian Nagelsmann startet zum EM-Beginn am 14. Juni in der Münchner Arena gegen Schottland ins Turnier.

BIs dahin warten auf die Nationalspieler jedoch noch diverse Termine. Schließlich rollt auch in den internationalen Fußballligen noch der Ball.

Bundesliga-Ende, Pokalfinale, Kader-Nominierung, Trainingslager-Auftakt

Am 18. Mai endet die Saison in der Fußball-Bundesliga mit dem 34. Spieltag und der Überreichung der Meisterschale. Eine Woche später findet in Berlin am 25. Mai das DFB-Pokalfinale statt, in dem vermutlich ebenfalls noch einige Nationalspieler im Einsatz sind.

Nur einen Tag später sammelt Bundestrainer Nagelsmann seine Kicker in einem Trainingslager im thüringischen Blankenhain im Weimarer Land, das vom 26. bis zum 31. Mai dauert.

Am 31. Mai wechselt das DFB-Team aus Thüringen ins fränkische Herzogenaurach in den "Home Ground". Bei Ausrüster Adidas beziehen Nationalmannschaft und Betreuer ihr Quartier während der gesamten Europameisterschaft.

Wann benennt Nagelsmann den WM-Kader?

Offen ist derzeit noch, wann genau Julian Nagelsmann seinen finalen Kader für die EM benennen wird. Ende Mai soll nominiert werden, ein genauer Tag fehlt noch.

Noch zwei DFB-Testspiele vor der EM, eins in Nürnberg

In zwei Testspielen kurz vor EM-Beginn sucht Nagelsmann dann die Startelf für die Endrunde. Am 3. Juni testet Deutschland in Nürnberg gegen die Ukraine, am 7. Juni (jeweils 20.45 Uhr) geht es in Mönchengladbach gegen Griechenland.

EM-Warm-up mit Ed Sheeran und Nelly Furtado

In München beginnt die Fußball-EM schon zwei Tage vor dem offiziellen Eröffnungsspiel. Beim Fan-Fest auf der Theresienwiese spielen am 12. Juni Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster und Dylan.

Alle EM-Spiele in München

Sportlich beginnt die EM dann am 14. Juni mit der Eröffnungsfeier und dem Eröffnungsspiel in der Münchner Arena. In München finden sechs Europameisterschaftsspiele statt.

Fan-Zone im Olympiapark

Parallel zur Fußball-EM wird der Olympiapark im gesamten Zeitraum vom 14. Juni bis zum 14. Juli zur Fan-Zone. Neben Bands und Musik aus allen Genres gibt es Gesundheits- und Fitnesskurse, Möglichkeiten zum selbst Fußballspielen, E-Sport, Poetry Slams, Theater und mehr. Der Eintritt ist frei.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 27.03.2024 - 09:55 Uhr