BR24 Sport Bundestrainer Nagelsmann macht Pavlovic Hoffnung auf EM-Ticket

Spielt FC-Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic bei der Heim-EM 2024 für die deutsche Nationalmannschaft? Bundestrainer Julian Nagelsmann macht dem 19-Jährigen Hoffnung und führt besonders seine eigene Vertragsverlängerung als Grund an.

Von Raphael Weiss

Eine Augenverletzung gegen den SV Darmstadt stoppte die rasante Aufwärtsfahrt des 19-jährigen Aleksandar Pavlovic. Der Mittelfeldspieler hatte sich einen Stammplatz im Kader des FC Bayern erkämpft, kurz darauf folgte die Berufung in die deutsche Nationalmannschaft durch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Doch dann kam diese Platzwunde am Auge von Pavlovic und anschließend eine Infektion.

Vertragsverlängerung: Pavlovic "rückt noch mehr in den Fokus"

Der Traum vom Debüt beim DFB platzte, gegen den FC Arsenal setzte Tuchel auf Konrad Laimer und Leon Goretzka. Gerade Letzterer, der wohl für Pavlovic seinen Platz im DFB-Aufgebot räumen musste, überzeugte zuletzt mit starken Leistungen und sammelte bestechende Argumente für eine EM-Nominierung. Doch Bundestrainer Nagelsmann machte Pavlovic nun erneut Hoffnungen, dass es auch für ihn eine Nominierung für das Turnier im Juni und Juli geben könnte: "Er ist ein Kandidat, der vielleicht noch auf den EM-Zug aufspringen kann", sagte der Bundestrainer bei "MagentaTV".

Als bestes Argument führte er die eigene Vertragsverlängerung beim DFB bis zur WM 2026 an: "Klar ist er gerade durch die Verlängerung von mir natürlich ein Spieler, der noch mehr in den Fokus rückt, weil wir in Richtung WM eine gewisse Perspektive und eine Mannschaft bauen wollen, die auch in der Lage ist, eine gute WM zu spielen", so Nagelsmann.

EM-Nominierung: Schlüsselspiel gegen Real Madrid?

Einfach, den Bundestrainer zu überzeugen, wird es vermutlich trotzdem nicht. Zuletzt zeigten viele der scheinbar ausgebooteten Nationalspieler aufsteigende Form. Gerade im zentralen Mittelfeld herrscht bei der deutschen Nationalmannschaft ein Überangebot. Das beste Argument für eine Nominierung wäre wohl ein Einsatz im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid (Hinspiel: Dienstag, 30. April, 21 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport), vorausgesetzt er kann auch auf dieser großen Bühne die Leistungen aus der bisherigen Saison wiederholen.

Quelle: BR24Sport im Radio 26.04.2024 - 08:55 Uhr