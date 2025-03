BR24 Sport Showdown um Klassenerhalt: Panther pushen sich zum Sieg Stand: 04.03.2025 22:14 Uhr

Abstiegsshowdown in der Deutschen Eishockeyliga. Die Augsburger Panther haben im Kampf um den Klassenerhalt die Chance genutzt und sind mit einem Sieg und dem besseren Torverhältnis an der Düsseldorfer EG vorbeigezogen.

Von BR24Sport

Die Augsburger Panther haben ihr erstes Abstiegs-Endspiel gegen die Düsseldorfer EG klar mit 5:1 gewonnen und die Entscheidung im Tabellenkeller auf den letzten Spieltag vertagt. "Wenn wir unser Spiel 60 Minuten durchziehen, sind wir eine gute Mannschaft. Wir waren sehr diszipliniert", sagte Augsburgs Stürmer Luca Tosto bei MagentaSport. Es sei eine "überragende Teamleistung" gewesen. "Für solche Spiele macht man das Ganze." Düsseldorf und Augsburg stehen bei 48 Punkten, die Gäste rutschten wegen der klar schlechteren Tordifferenz (-65:-51) auf den letzten Platz ab.

Am Freitag trifft Augsburg auf die Iserlohn Roosters, Düsseldorf steht mit dem Rücken zur Wand und hat die Grizzlys Wolfsburg zu Gast.

Nur ein Sieg kann die AEV retten

Im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion mussten die Augsburger Panther am Dienstag gegen die Düsseldorfer EG liefern, um den Absturz in die 2. Liga noch aufzuhalten. In der siebten Minute brachte allerdings zunächst Tyler Gaudet die Gäste in Führung. Die DEG schien gerettet.

Doch die Augsburger Panther zeigten im ausverkauften Stadion die Zähne. Thomas Schemitsch chippte den Puck nach bestem Stickhandling in der 16. Minute unhaltbar ins linke Eck. Der Ausgleich für die AEV, die danach schon an der Führung schnupperte. In der 24. Minute drehten die Panther das Spiel. Florian Elias hatte den Puck zum 2:1 in den linken Knick gehämmert. Die Zuschauer stimmten lautstark die Fan-Gesänge an, um ihre Mannschaft weiter nach vorne zu treiben.

Eiskalter Doppelschlag vom AEV

In der 31. Minute verpasste dann Kunyk, der frei vor dem Tor stand und trotzdem nur links vorbeischoss, das 3:1. Die Gäste hofften währenddessen vergeblich auf ein Comeback. Ein Abstauber durch Jason Bast (45') brachte dann das 3:1 für Augsburg. Nur eine Minute später erhöhte Anthony Louis nach Vorlage von Bast auf 4:1. Mit einem Schuss aus spitzem Winkel machte Christian Hanke das 5:1 und den erlösenden Sieg perfekt.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 04.03.2025 - 18:30 Uhr