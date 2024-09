BR24 Sport Sané trotz Kader-Comeback vor ungewisser Zukunft beim FC Bayern Stand: 14.09.2024 11:45 Uhr

Leroy Sané wird im Auswärtsspiel des FC Bayern bei Holstein Kiel zum ersten Mal in dieser Saison im Kader stehen. Mit der Rückkehr des 28-Jährigen verschärft sich der Konkurrenzkampf in der Offensive. Doch Sanés Zukunft in München ist ungewiss.

Von Nicole Hornischer

"Er ist dabei." Mit diesen drei Worten kündigte Trainer Vincent Kompany ein mögliches Comeback von Nationalspieler in Leroy Sané beim FC Bayern an. Nach einer Leisten-OP im Anschluss an die Heim-EM steht der 28-Jährige erstmals in dieser Saison im Kader der Münchner. Ob es gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr, live in der Radioreportage) schon für einen Startelfeinsatz reicht, ließ der Coach dagegen offen.

Sané hat angeblich Angebote aus der Premier League

Die Rückkehr von Sané ist wichtig - zum einen steht für den Rekordmeister die erste englische Woche in dieser Saison auf dem Programm und da ist jeder fitte Spieler wichtig. Zum anderen geht es auch um die berufliche Zukunft von Sané. Denn wie lange der Nationalspieler noch bei den Bayern dabei sein wird, ist ungewiss.

Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Zuletzt sah zwar alles nach einer Vertragsverlängerung aus. Sowohl der Verein als auch der Spieler signalisierten, die Zusammenarbeit über das Jahr 2025 hinaus fortführen zu wollen. Aber es gibt Konkurrenz aus der Premier League: Nach Angaben des englischen Portals "GiveMeSport" sollen der FC Arsenal und Newcastle United an einer Verpflichtung des Flügelspielers interessiert sein, der im Sommer ablösefrei zu haben wäre.

Nimmt Sané den Konkurrenzkampf beim FC Bayern an?

Einen Spieler abgeben, der rund 70 Millionen Euro wert ist, ohne einen Cent zu bekommen? Dies möchte Sportvorstand Max Eberl mit allen Mitteln verhindern und hat bereits angekündigt, Gespräche über einen Verbleib Sanés zu führen. Inhalt der Unterredungen dürfte aber auch Sanés Gehalt sein. Der Flügelspieler soll um die 20 Millionen Euro bei Rekordmeister verdienen - die Bayern-Bosse kündigten bereits an, die Spielergehälter zu kürzen.

Mit Sanés Comeback ist der Konkurrenzkampf in der Münchner Offensive eröffnet. Für vier Positionen stehen neben Sané in Harry Kane, Thomas Müller, Serge Gnabry, Michael Olise, Kingsley Coman, Mathys Tel und Jamal Musiala weitere sieben Stars zur Verfügung. Vor allem Neuzugang Olise - kam für 53 Millionen Euro von Crystal Palace - gilt als größer Rivale Sanés im Kampf um einen Stammplatz.

Vor vier Jahren kam Sané von Manchester City mit großen Vorschusslorbeeren zum FCB. Doch die vier Jahre waren geprägt von Verletzungen und schwankenden Leistungen. Kann der hoch veranlagte Sané unter dem neuen Trainer Kompany endlich konstant sein Niveau abrufen? In den kommenden Wochen wird es für Sané um eines gehen: seine Zukunft beim FC Bayern.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 14.09.2024 - 15:05 Uhr