Nürnberg in Kaiserslautern Rückkehr einer Legende: Kloses Wiedersehen mit der alten Liebe

Beim 1. FC Nürnberg sind die leisen Aufstiegsträume nach den jüngsten zwei Niederlagen ausgeträumt. Doch für Miroslav Klose wird es am Wochenende nochmal emotional: Erstmals tritt er als Trainer bei seiner alten Liebe, dem 1. FC Kaiserslautern, an.

Von Wolfram Porr

Bei den "Roten Teufeln" gelang Klose einst der Durchbruch, erst zum Bundesligaprofi und dann auch zum Nationalspieler. Er gilt dort als Klub-Ikone, wird in einem Atemzug mit Legenden wie Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Hans-Peter Briegel oder Andreas Brehme genannt und verehrt. Nun kehrt er als Trainer des 1. FC Nürnberg auf den Betzenberg zurück und will an alter Wirkungsstätte die Atmosphäre aufsaugen.

Klose über den FCK: Könnte die alten Lieder noch mitsingen"

"Die Vorfreude ist groß", so der 46-Jährige in der Pressekonferenz vor dem Samstagabendspiel (20.30 Uhr/live in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter). "Ich werde es genießen, zurückzukommen. Aber ich bin als Nürnberg-Trainer dort. Und da liegt mein Fokus, wie ich da die Punkte mitnehmen kann."

120 Bundesligaspiele absolvierte Klose einst für den FCK und traf dabei 44-mal. Otto Rehhagel war es, der ihn im Jahr 2000 aus der zweiten Mannschaft hochholte und ihn in der Bundesliga debütieren ließ. Wenige Jahre zuvor hatte Klose noch als Fan in der Westkurve gestanden. "Wenn sie die alten Lieder noch haben, kann ich mitsingen", so Klose, den der damals klamme Traditionsklub 2004 an den SV Werder Bremen weiterverkaufte.

"Der FCK bedeutet mir sehr viel"

Bis heute ist es eine innige Beziehung, die Klose zu seinem Ex-Klub verbindet: "Der FCK bedeutet mir viel. Ich habe dort meine ersten Schritte im Fußball gemacht", sagt er, will sich aber nicht zu sehr damit befassen, welche Verwandten, Freunde und Bekannte am Samstag im Stadion sein könnten. "Darum habe ich mich nicht gekümmert."

Klose will sich auf seine Mannschaft konzentrieren. Dabei wiegt der Ausfall von drei Leistungsträgern schwer. Stefanos Tzimas und Robin Knoche sind verletzt, Caspar Jander sitzt eine Gelbsperre ab. Der Trainer muss improvisieren. Mehrere taktische Optionen seien unter der Woche durchgesprochen worden. Welche es werden wird, verriet Klose noch nicht. Nur so viel: "Jetzt haben andere die Möglichkeit. Ich bin positiv, was das Spiel angeht, denn es ist eine Chance für andere."

Wenn der "Betze" bebt: "Ein Moment reicht, dann zündet das Stadion"

Trotz der jüngsten zwei Niederlagen in Regensburg und gegen den HSV, die dem Club wohl die kleine Aufstiegschance verbaut haben, will Klose eine positive Herangehensweise wählen: "Wir haben mehr zu gewinnen als zu verlieren. In Kaiserslautern müssen aber viele Dinge stimmen, wenn man sich deren Zweikampfwerte anschaut, wie gut die sind in der Luft und aufm Boden. Da muss man erstmal dagegenhalten."

Dass die einzigartige Atmosphäre im Stadion eine Rolle spielen wird, weiß der Ex-Nationalspieler aus eigenem Erleben: "Auf dem Betze reicht ein Moment, dann zündet das Stadion."

Nichts zu verschenken - Punkte mitnehmen, Schuhe dürfen bleiben

Zu verschenken hat der Nürnberg-Coach bei aller Sympathie und Verbundenheit zum FCK aber nicht: "Da kennen Sie mich nicht gut genug", so Klose auf eine Journalistenfrage. "Natürlich weiß ich, dass meine Freunde und Bekannten, die dort leben, alle Lauternfans sind. Für die würde ich mich sicherlich freuen. Aber ich will dort versuchen, Punkte mitzunehmen."

Kloses Paar Fußballschuhe, das noch im FCK-Museum gleich neben den Vitrinen von anderen Vereinsikonen ausgestellt ist, darf als "Leihgabe" noch in Kaiserslautern bleiben: "Ich habe hier genug Schuhe, die können da noch ein bisschen stehen."

