BR24 Sport "Protest erfolgreich": Günstigere Tickets für FC-Bayern-Fans

Der Boykott-Aufruf vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Schachtar Donezk zeigt Wirkung: Der Gastgeber musste die Ticketpreise für die Münchner Fans reduzieren. Nun sind die Eintrittskarten mehr als 50 Prozent günstiger.

Von BR24Sport

"Twenty is plenty" - Zwanzig Euro sind genug. Mit diesem Spruch protestiert die aktive Fanszene des FC Bayern seit Jahren für günstigere Ticketpreise für Auswärtsfans in der Champions League. Um bei dem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft in der Champions League gegen Schachtar Donezk (am 10. Dezember, ab 21 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) dabei zu sein, müssen sie zwar etwas mehr als 20 Euro bezahlen, doch der Boykott-Aufruf war erfolgreich.

Donezk halbiert gegen FC Bayern die Preise: "Ziel ist erreicht"

Weil Gastgeber Donezk, der wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine seine Heimspiele in der europäischen Königsklasse in Gelsenkirchen austrägt, für einen Gäste-Stehplatz 52 Euro und einen Gäste-Sitzplatz 105 Euro verlangt hatten, riefen Teile der FCB-Fans zum Boykott auf. Nun hat Donezk die Preise angepasst: 26 Euro kosten die Stehplätze nun, die Sitzplätze wurden auf 45 Euro reduziert.

"Da damit das angestrebte Ziel erreicht ist (...), wird die Südkurve mit allen aktiven Gruppen das Spiel gegen Donezk besuchen", schrieb eine Fangruppierung auf Facebook. Die Münchner-Fans hatten zahlreiche Ticketanfragen storniert. Von ursprünglich 55.000 angefragten Tickets waren wenige Tage nach dem Boykott-Aufruf schließlich nur noch 19.000 Anfragen übrig.

FC-Bayern-Fans kritisieren Uefa

Die Uefa hatte vor der Saison angekündigt, dass für die Spielzeit 2024/25 die Ticketpreise für Gästefans in der Champions League nicht teurer als 60 Euro sein dürfen. In der kommenden Saison sinkt diese Marke auf 50 Euro. Warum Donezk dennoch 105 Euro für Auswärtstickets verlangte ist offen. "Die zuständigen Stellen bei der Uefa müssen sich hinterfragen, warum nach wochenlangem Hin und Her erst durch so einen drastischen Schritt der Fans etwas getan hat", heißt es in der Fan-Mitteilung weiter.

Auch der FC Bayern hatte sich nach eigenen Angaben mit den Vertretern des Champions-League-Rivalen in Kontakt gesetzt. "Shakhtar Donetsk hat nach Abstimmung mit dem FC Bayern die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel am 10. Dezember 2024 (21 Uhr) in der Arena auf Schalke neugestaltet", schreibt der Verein auf der eigenen Homepage.

Quelle: BR24Sport im Radio 15.11.2024 - 13:55 Uhr