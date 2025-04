Frauen-Bundesliga Meistertrainer Straus verlässt FC Bayern Frauen Stand: 17.04.2025 10:33 Uhr

Nach drei erfolgreichen Jahren verlässt Trainer Alexander Straus die FC Bayern Frauen überraschend zum Ende der Saison. Der Verein erfüllte seinen Wunsch nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Von Nicole Hornischer

Abschied nach einer dreijährigen Erfolgsgeschichte: Alexander Straus wird sein Amt als Chefcoach der FC Bayern Frauen zum Saisonende auf eigenen Wunsch niederlegen, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Das gab der Verein am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

Der FC Bayern kam dem Anliegen des Norwegers, der seit Sommer 2022 die Trainerposition bei den Münchnerinnen innehat, nach und stimmte einer vorzeitigen Vertragsauflösung zum 31. Mai 2025 zu. Sein Vertrag wäre noch bis 2026 gelaufen.

Erfolgreiche drei Jahre unter Straus

Straus wechselte am 1. Juli 2022 von SK Brann Bergen nach München und setzte den Prozess erfolgreich fort, die FC Bayern Frauen national an der Spitze im deutschen Frauenfußball zu etablieren. 2023 und 2024 feierte der Klub die Deutsche Meisterschaft, 2024 holte man den erstmals seit 1997 wieder ausgetragenen DFB-Supercup. Zwei Mal erreichte der 49-Jährige mit dem FCB das Champions League-Viertelfinale (2023, 2025), ebenfalls zwei Mal stand man gemeinsam im DFB-Pokalfinale (2024, 2025).

Straus war "unbeschriebenes Blatt" und wurde zum Erfolgstrainer

"Wir sind Alexander Straus sehr dankbar für die gemeinsame Zeit", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball im Verein: "Alex war ein unbeschriebenes Blatt, als er im Sommer 2022 zu uns kam, und gemeinsam haben wir eine einmalige Erfolgsstory geschrieben." Über die Nachfolge will der FCB "zu gegebener Zeit" informieren.

FC Bayern Frauen können erstmals Double gewinnen

In dieser Saison können die Münchnerinnen das erste Double der Vereinsgeschichte erreichen: Der FCB führt vor den letzten drei Spieltagen souverän mit acht Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg die Tabelle an - es wäre der dritte Meistertitel in Folge. Im DFB-Pokal empfängt das Team von Straus Werder Bremen am 1. Mai im Finale.

Straus "wird sich durch das große Tor verabschieden"

Max Eberl lobte die Verdienste des scheidenden Trainers: "Die FC Bayern Frauen entwickeln sich seit vielen Jahren kontinuierlich auf höchstem Niveau weiter – und Alexander Straus hat hierbei einen unschätzbar wichtigen Anteil geleistet. Er wird sich in München durch das große Tor verabschieden", sagte der Sportvorstand.

Quelle: BR24Sport 17.04.2025 - 13:54 Uhr