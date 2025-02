Bis 2026 Manuel Neuer verlängert Vertrag beim FC Bayern Stand: 03.02.2025 18:21 Uhr

Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis 2026. Damit gehen der deutsche Rekordmeister und der Torwart in das 15. gemeinsame Jahr. "Wir haben noch viele gemeinsame Ziele", so Neuer.

Von Victor List

In der Nationalmannschaft hat Manuel Neuer seine Karriere schon beendet, beim FC Bayern hängt der 38-Jährige noch ein Jahr dran. Wie der Verein mitteilte, hat Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert. "Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein", so Neuer. "Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele".

Seit 2011 spielt Neuer beim Rekordmeister und hat sich zu einer Vereinslegende entwickelt. Dabei war sein Start in der Landeshauptstadt alles andere als einfach. Die Fans der Münchner taten mit "Koan Neuer"-Plakaten beim Gastspiel des damaligen Noch-Schalkers im Pokal in München ihren Unmut kund. Karl-Heinz Rummenigge berichtete Jahre später, dass er noch an diesem Abend in der Kabine vorstellig wurde und sich im Namen des Vereins bei Neuer entschuldigte. Der nahm die Entschuldigung an und wechselte im Sommer 2011 an die Isar.

Mit dem neuen Arbeitspapier geht der gebürtige Gelsenkirchner ab dem Sommer in seine 15. Spielzeit. Längst haben ihn die Bayern-Fans in ihr Herz geschlossen und dürften in der Mehrzahl erfreut sein, dass Neuer beim FCB bleibt. Schließlich hat ihr Torwart großen Anteil an den Erfolgen der letzten mehr als zehn Jahre. Mit Neuer im Tor gewannen die Münchner 2013 und 2020 das Triple. Insgesamt holte er elfmal die Deutsche Meisterschaft und sechsmal den DFB-Pokal. Auch der Gewinn des WM-Titels 2014 mit der Nationalmannschaft fällt in seine Zeit bei den Münchnern.

Ängste und Zweifel nach Beinbruch

In dieser hat Neuer aber auch dunkle Zeiten erlebt. Gerade in den letzten Jahren hat seine Krankenakte einige Einträge dazugewonnen. Nach der WM 2022 zog er sich beim Skitourengehen am Tegernsee einen Schien-und Wadenbeinbruch zu und fiel fast ein komplettes Jahr aus. "Meine Zukunft als Fußballer war zweifelhaft (...) Ich hatte Angst. Ich denke, das würde jedem so gehen", beschreibt Neuer auf dem Portal "The Players' Tribune" seine Leidenszeit.

Schon 2017 hatte Neuer ein Jahr gefehlt. Damals brach er sich zweimal den Mittelfuß, auch da hing die Karriere-Fortsetzung zwischenzeitlich am seidenen Faden. Doch sowohl zur WM 2018 kämpfte er sich zurück als auch zur Heim-Europameisterschaft 2024. Bei Letzterer blieb ihm der EM-Titel verwehrt. Eine der wenigen Trophäen, die Neuer nicht in seiner Vita stehen hat.

Neuer könnte Beckenbauer überholen

Sollte Neuer in seinem neuen Vertragsjahr mit seiner Gesundheit mehr Glück haben als zuletzt, dürfte er auch in der Rangliste der Rekordspieler beim FC Bayern weiter klettern. Derzeit hat Neuer 547 Pflichtspiele in rot-weiß absolviert und liegt auf Platz acht hinter FCB-Urgesteinen wie Klaus Augenthaler (551 Einsätze) und Georg Schwarzenbeck (554 Einsätze). Auch Franz Beckenbauer (584 Einsätze) könnte Neuer realistischerweise noch überholen.

So oder so ist Manuel Neuer aber schon jetzt eine lebende Legende.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 03.02.2025 - 18:30 Uhr