BR24 Sport Neue BBL-Saison: FC Bayern startet gegen Europe-Cup-Gewinner Stand: 01.08.2024 16:47 Uhr

Die Basketball-Bundesliga hat die Termine für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Mit dabei sind drei bayerische Mannschaften - Double-Gewinner FC Bayern München wird die neue Saison mit Weltmeistertrainer Gordon Herbert eröffnen.

Von BR24Sport

Der FC Bayern eröffnet die neue Basketball Saison am 20. September in einem Heimspiel gegen den Fiba-Europe-Cup-Gewinner Niners Chemnitz, ehe es am 2. Spieltag nach Ludwigsburg geht. Der amtierende Meister aus München startet mit Weltmeistertrainer Gordon Herbert in die neue Saison, der die Nachfolge von Erfolgscoach Pablo Laso antritt.

Aktuell steht Herbert noch für die Nationalmannschaft bei Olympia an der Seitenlinie. Bei den Bayern folgt der Kanadier auf Laso, der nach dem Gewinn von Meisterschaft und Pokal in seine spanische Heimat zurückging und künftig seinen Heimatverein Baskonia Vitoria-Gasteiz trainiert. Die Partie gegen Chemnitz findet im BMW Park statt und nicht im neuen SAP-Garden, der hauptsächlich für Euroleague-Spiele vorgesehen ist und in dem die Bayern erstmals am 3. Oktober antreten - dann gegen Real Madrid.

Gordon Herbert ist aktuell noch Nationaltrainer

Bamberg empfängt Braunschweig - Würzburg startet gegen Ulm

Für die Bamberg Baskets startet die 59. BBL-Spielzeit ebenfalls mit einem Heimspiel. Am 22. September trifft die künftig von der Bamberger Spielerlegende Anton Gavel trainierte Mannschaft auf die Basketball Löwen aus Braunschweig. Das erste Auswärtsspiel führt die Oberfranken zu Aufsteiger Frankfurt Skyliners.

Die Würzburg Baskets reisen für ihre erste Partie am 28. September zu ratiopharm Ulm. Somit eröffnen die Franken ihre Saison gegen den Play-off-Viertelfinalgegner des letzten Jahres. Zum ersten Heimspiel erwarten die Unterfranken dann ebenfalls Frankfurt.

Die weiteren Termine

Quelle: BR24Sport im Radio 01.08.2024 - 16:55 Uhr