Nächste Niederlage Drei Treffer reichen dem FC Ingolstadt nicht Stand: 24.09.2024 21:12 Uhr

Der Abwärtstrend beim FC Ingolstadt dauert an. Beim SV Sandhausen gab es auch im vierten Spiel in Folge keinen Sieg für die Schanzer. Dabei wäre beim bisherigen Tabellenführer durchaus mehr drin gewesen.

Von BR24Sport

Rückstand, Führung, und am Ende doch als klarer Verlierer vom Platz gegangen - so liest sich die Kurzzusammenfassung der Partie des FC Ingolstadt beim SV Sandhausen. Durch das 3:4 (1:1) rutschen die Schanzer in der Tabelle weiter ab.

Nur eine Halbzeit lang auf Augenhöhe

In der ersten Halbzeit agierte die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann noch auf Augenhöhe mit dem bisherigen Tabellenführer. Torchancen gab es in der recht ereignisarmen Partie aber zunächst nur zwischen der 14. und 19. Spielminute: Die erste Gelegenheit gehörte den Schanzern, jedoch wurde Yannick Deichmann in letzter Sekunde noch erfolgreich am Abschluss gehindert. Auf der anderen Seite hatte kurz darauf Jeremias Lorch die Chance zur Führung, scheitert mit seinem Kopfball aber an Marius Funk im Ingolstädter Kasten.

Nur eine Minute später führten die Gastgeber dann aber trotzdem, weil eine scharfe Hereingabe von Besar Halimi zum perfekten Abschluss ins lange Eck wurde (16.). Die Führung hielt jedoch nicht lange, weil Dennis Borkowski den Ball in der 19. Minute mit ordentlich Zug aus spitzem Winkel unter die Latte wuchtete.

Nach der Führung zu passiv: FCI gibt Führung aus der Hand

Nach dem Wechsel wurde es deutlich munterer auf dem Platz. Erst sorgte Lukas Fröde per Kopf für die Ingolstädter Führung (53.). Doch danach blieben die Oberbayern zu passiv, um hier am Hardtwald etwas mitnehmen zu können.

Torjäger Dominic Baumann sorgte erst mit seionem vierten Saisontreffer für das 2:2 (60.). Danach drängte der SVS auf die Führung. Dreimal konnte Funk klasse parieren und sein Team im Spiel halten. Doch danach brachen die Dämme - Lorch (65.) und David Otto (78.) sorgten für das 4:2, ehe der eingewechselte Benjamin Kanuric in der Nachspielzeit noch zum 3:4 verkürzte. Der Treffer kam aber zu spät.

Quelle: BR24Sport im Radio 24.09.2024 - 19:55 Uhr