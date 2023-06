BR24 Sport Munich Mash: Olympia-Neuling Streetdance auf der großen Bühne Stand: 30.06.2023 09:44 Uhr

Nicht nur beim Munich Mash sondern auch bei den Olympischen Spielen wird erstmals Breakdance, ein Teil des Streetdance, mit in die Wettbewerbe aufgenommen. Miguel Sozinho, Tanzlehrer und Streetdancer erhofft sich mehr Aufmerksamkeit für seinen Sport.

Von Marjorie Maurer

Seine Sportart hat es geschafft: Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird erstmals Breakdance mit in die Wettbewerbe aufgenommen. Für Miguel Sozinho, Tanzlehrer und Streetdancer aus München, ein wichtiger Schritt: "Als ich das das erste Mal gehört habe, stand ich unter Schock. Für mich ist das ein positives Zeichen, dass die Sache, die wir machen, eine Energie hat."

Diese Energie wird es nun auch beim Munich Mash (von Freitag, 30.6., bis Sonntag, 2.7., im Livestream bei BR24Sport) geben. Erstmals gehört der übergeordnete Streetdance, wovon auch Breakdance ein Teil ist, zum Event.

"Ich denke, dass da auch unsere Aufnahme bei den Olympischen Spielen mit reingespielt hat, dass wir jetzt beim Mash dabei sein können", sagt Sozinho, der beim Event Co-Kommentator im BR24Sport-Livestream und einer der Sportdirektoren des Streetdance ist.

Bühne vor 70.000 Zuschauern

Im vergangenen Jahr lockte Mash mit den Sportarten Wakeboard, BMX und Skateboard 70.000 Menschen in den Olympiapark. Auf dieser Bühne präsentieren sich jetzt die Streetdancer - und wollen für ihren Sport werben.

Miguel Sozinho

"Es kann sein, dass am Wochenende zufällig eine Familie da ist, die Kinder sehen, was wir machen. Und die wollen das dann vielleicht auch machen", erzählt Sozinho. "Deshalb ist Mash unglaublich wichtig, weil es Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt, vielleicht entdeckt ein Tänzer auch plötzlich BMX für sich."

Selbstbewusstsein durch Streetdance

Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, ist auch das, was Sozinho will. In seiner Dance Academy "Streetlove", die 2011 gegründet wurde, trainiert er Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Er will sie fördern und ihnen Selbstsicherheit geben.

"Streetdance gibt dir Selbstbewusstsein. Du bist entspannter. Die Tänzer lernen sich besser kennen und wenn du dich kennst, weißt du auch, wer du bist. Du bist nicht mehr unsicher. Das merke ich bei all meinen Schülern."

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris gibt der Sportart in jedem Fall bereits mehr Selbstbewusstsein.

