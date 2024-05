Vorläufiger EM-Kader der Nationalmannschaft Jonathan Tah vorzeitig nominiert Stand: 13.05.2024 10:33 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Jonathan Tah im vorläufigen Kader für die Heim-EM nominieren. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag (13.05.2024) in einem Video bei Instagram bekannt.

Tahs Nominierung ist keine Überraschung. Der 28-Jährige spielt bei Bayer Leverkusen eine überragende Saison und wurde von Nagelsmann bei den erfolgreichen EM-Tests im März in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) zum Stammspieler in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger ernannt.

Für die DFB-Elf bestritt er seit 2016 bislang 23 Länderspiele, bei einem großen Turnier kam er aber noch nicht zum Einsatz.

DFB will weitere Namen vor Bekanntgabe des vorläufigen EM-Kaders mitteilen

Nagelsmann wird seinen vorläufigen Kader für die EURO am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin verkünden. Allerdings will der DFB in den kommenden Tagen weitere Namen vorab melden. Damit soll einerseits die Vorfreude der Fans auf die EURO gesteigert und andererseits verhindert werden, dass die Namen der EM-Teilnehmer an die Medien "durchgestochen" werden.

Am Sonntag war bereits vorab bekannt geworden, dass Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund für die EM nominiert werde.

Einige Positionen sind im EM-Kader sind weiter unklar. Bayern-Stürmer Serge Gnabry etwa erlitt beim Champions-League-Aus bei Real Madrid einen Muskelbündelriss im Oberschenkel. Er wird damit wahrscheinlich ausfallen.

ARD überträgt zahlreiche Spiele

Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Gespielt wird in zehn Städten: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt, München und Stuttgart. ARD und ZDF übertragen jeweils 17 der insgesamt 51 Spiele live. Weitere 17 Spiele werden von RTL übertragen. Auf sportschau.de können zudem alle Partien im Audiostream und Ticker live verfolgt werden.

Im Eröffnungsspiel trifft Deutschland auf Schottland. Weitere Gruppengegner sind Ungarn und die Schweiz. Bei der vergangenen EM war Deutschland im Achtelfinale gegen England ausgeschieden.