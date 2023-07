BR24 Sport Munich Mash: BMX-Europameister gewinnt spannendes Finale Stand: 02.07.2023 16:37 Uhr

Beim BMX-Freestyle-Finale setzt sich der amtierende Europameister Kieran Reilly im Duell mit dem US-Amerikaner Jacob Thiem durch. Dafür musste der Brite im letzten Lauf volles Risiko gehen.

Von BR24Sport

Am letzten Tag des Munich Mash battleten sich beim BMX-Finale einige der besten Fahrer, die es auf der Welt gibt. Besonders zwei stachen heraus. Zum einen der US-Amerikaner Jacob Thiem. Thiem sah eigentlich wie der sichere Sieger aus. Mit seinem ersten Lauf setzte er mit 91,66 Punkte eine extrem starke Duftmarke und bestätigte mit 90,33 Punkten seine Leistung und gab dem anderen Favoriten eine echte Herausforderung.

BMX-Europameister Reilly geht "voll ins Risiko"

Kieran Reilly hatte mit zweimal 90 Punkten in den ersten beiden Läufen einen sehr guten Wettbewerb gezeigt, doch um Thiem vom ersten Platz zu stoßen, brauchte es einen besonderen Lauf. Und den wollte der 21-jährige Europameister auch zeigen. Und so setzte er nach einem sehr guten Lauf zum Höhepunkt an: ein Double-Flair. Der spektakuläre Trick, bei dem sich Reilly zweimal überschlägt und sich gleichzeitig um die eigene Achse dreht, ist ein Erkennungszeichen des vielleicht talentierteste BMXer in Europa.

Zum Abschluss zeigte er noch einen Triple-Tailwhip mit Bar-Spin aus, der ihm am Vortag den Titel beim "Best Trick" einbrachte. "Beim letzte Run hieß es: Alles oder nichts. Ich bin volles Risiko gegangen - und es ist aufgegangen. Das macht diesen Sieg noch besonderer", sagte Reilly bei BR24Sport und zeigte sich begeistert von den Zuschauern im Münchner Olympiapark. "Hier sind so viele Leute, es ist der Wahnsinn. Ich werde mich gleich noch unter die Menge mischen." Dritter wurde der Brite Declan Brooks.

Supanmart: "War der Hammer"

Sikharin Supanmart, der einzige deutsche Starter im Finale, war nach Stürzen in zwei seiner Läufe chancenlos und wurde Achter. Seine Stimmung konnte das allerdings nicht trüben. Die Frage, wie die Erfahrung war, hier im Finale zu stehen, beantwortete er am BR24Sport-Mikrofon: "Atemberaubend, sehr sehr krass. Diese Riesen-Crowd. Einfach im Finale zu sein mit dabei zu sein, war der Hammer. Das Wichtigste ist, dass man bei so einem Contest Spaß hat", sagte Supanmart.

Beim BMX-Finale des Munich Mash bekamen die Athleten drei Läufe, um ihre beste Performance zu zeigen. 45 Sekunden lang fliegen sie durch den Kurs, versuchen möglichst viele gute Tricks aneinanderzureihen und diese sauber zu stehen. Denn jeden Sturz bestrafen die Punktrichter mit dicken Abzügen. Von den drei Läufen wird das Ergebnis der besten zwei Runs zusammengezählt.

Quelle: BR24Sport 02.07.2023 - 14:15 Uhr