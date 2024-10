BR24 Sport Neureuther: "Kinder sollten nicht Stunden auf dem Stuhl sitzen" Stand: 31.10.2024 14:17 Uhr

Die Ex-Skirennfahrer Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther möchten jungen Menschen ein gesundes Leben näherbringen. In "Blickpunkt Sport" sprechen sie darüber, was sie antreibt, wo die Herausforderungen liegen und kritisieren das Bildungssystem.

Von Karoline Kipper

Kinder und Jugendliche in Deutschland bewegen sich zu wenig und es sieht nicht danach aus, als würde sich dieser Trend umkehren. Außerdem litten erheblich mehr Kinder und Jugendliche unter Depressionen und Angstsymptomen. Das veröffentlichte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) Anfang des Jahres in einer Studie.

Rebensburg entwickelte Erlebnisparcours

Viktoria Rebensburg entwickelte mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege einen Erlebnisparcours, in dem Kinder frühzeitig sensibilisiert werden, ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Die ehemalige Sportlerin will damit der Gesellschaft im Allgemeinen - und Kinder im Besonderen - etwas zurückgeben.

"Fit und Aktiv" heißt das Programm: "Ich bin schon stolz drauf, dass es das Projekt mittlerweile seit 2016 gibt." Schon in ihrer aktiven Karriere hätte sie gewusst, dass sie etwas zurückgeben möchte, sagte Rebensburg in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Es sei aber nicht immer einfach: "Es ist sehr viel Arbeit, du wirst es auch wissen Felix, man muss immer dahinter bleiben und dran sein, weil es kein Selbstläufer ist."

Neureuther "Bildungssystem ist komplett marode"

Der ARD-/BR-Wintersportexperte Felix Neureuther betreut ebenfalls Projekte für Kinder und Jugendliche: "Meine Motivation ist es, unser Bildungssystem endlich mal umzukrempeln. Es ist komplett marode, was das Thema Förderung der Kreativität bei Kindern betrifft."

Schule sei häufig nicht jugend- und kindergerecht findet Neureuther: "Ich glaube, dass Kinder nicht sechs, sieben Stunden auf dem Stuhl sitzen sollten und dem Lehrer zugucken, wie er was an die Tafel schreibt oder noch schlimmer: irgendwas in ein Ipad tippt." Kinder hätten einen Bewegungsdrang und man müsse einen bewegten Alltag schaffen.

Naturbezogener Unterricht als Ziel

Das geht Neureuter bei "Fit mit Felix" an, eine BR24Sport-Videoreihe, in der der ehemalige Ski Alpin-Profi einfache Fitness- und Bewegungsübungen zeigt, die Kinder ganz unkompliziert mitmachen können.

Der 40-Jährige hat ebenso wie Rebensburg ein Bewegungs- und Bildungsprogramm namens "Beweg dich schlau!" entwickelt. Wichtig findet Neureuther auch, dass Kinder und Jugendliche "eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen." Daher ist sein Projekt "Naturhelden" darauf angelegt, einen naturbezogenen Unterricht zu kreieren.

Rebensburg: "Sind jetzt spezieller an Mädchenschulen unterwegs"

Viktoria Rebensburg arbeitet aktuell zusammen mit dem Bayerischem Gesundheitsministerium zum Thema Mädchengesundheit: "Wir sind jetzt spezieller an Mädchenschulen unterwegs, weil es natürlich Unterschiede zwischen Jungs und Mädels gibt und man auf andere Dinge auch eingehen muss."

Rebensburg und Neureuther geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und etwas zurückzugeben. Vielleicht kehrt sich mit der Hilfe ihrer Projekte die Statistik des BiB in den kommenden Jahren doch noch um.

Im Video: Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg im Blickpunkt-Sport-Gespräch

Quelle: Blickpunkt Sport 27.10.2024 - 21:45 Uhr