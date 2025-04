3. Liga Matvienko wirkt: Haching bricht den Auswärtsfluch Stand: 08.04.2025 21:09 Uhr

Plötzlich und unverhofft meldet sich die vom Abstieg bedrohte SpVgg Unterhaching mit einer faustdicken Überraschung zurück. Beim ersten Spiel des Proforma-Cheftrainers Vitali Matvienko feiert das Schlusslicht den ersten Auswärtssieg der Saison.

Von Hannes Nebelung

Der Abschied aus der 3. Liga schien bereits beschlossene Sache zu sein und auf einmal zeigt die SpVgg Unterhaching, dass sie doch noch Spiele gewinnen können. Das Tabellenschlusslicht siegte am Dienstagabend bei Waldhof Mannheim mit 2:0 (2:0) und feiert den ersten Auswärtssieg der Saison. Der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bei noch sieben ausstehenden Partien für die Hachinger allerdings immer noch 15 Punkte.

Schwabl legt beide Treffer vor

Das Team, das offiziell vom neuen Cheftrainer Vitali Matvienko geleitet wird, überzeugte durch eine geschlossene Teamleistung und eiskalte Chancenverwertung. In der ersten Hälfte verwandelte zunächst Stürmer Lenn Jastremski eine Flanke von Markus Schwabl per Kopfball-Bogenlampe ins lange Eck (22.).

Im Anschluss verteidigten die Oberbayern ihren Strafraum leidenschaftlich und schalteten dann perfekt um. Wieder war es Schwabl, der dieses Mal Manuel Stiefler mit einem Zuckerpass auf das leere Tor schickte, der Mittelfeldspieler schob zum 2:0 ein (43.).

Taktik von Matvienko und Bender geht auf

Auch in der zweiten Halbzeit biss sich Mannheim die Zähne an der engmaschigen Defensive der Vorstädter aus. Matvienko Bender hatte sein Team mit einem 5-3-2-Bollwerk ins Spiel geschickt und insgesamt sechs Defensivspieler aufgestellt. Auch in Durchgang zwei segelten zahlreiche Flanken in den Strafraum, doch wirklich gefährlich wurde es nicht. Stattdessen traf die Spielvereinigung in Person von Tim Knipping und Luc Ihorst noch zwei den Pfosten (84./90.+3).

Bei Abstieg übernimmt wieder Sven Bender

Erst am Dienstagvormittag hatte Haching seinen U16-Trainer Matvienko offiziell befördert, um weitere Strafen durch den DFB zu entgehen. Matvienko absolviert gerade einen Lehrgang für UEFA-Pro-Lizenz und erfüllt so die Kriterien für die 3. Liga. In der kommenden Saison in der Regionalliga soll Bender nach dem Wunsch von Präsident Manfred Schwabl als alleinverantwortlicher Coach an der Seitenlinie stehen. Bender, der selbst "nur" die A-Lizenz besitzt, selbst zeigte dazu zuletzt grundsätzliche Bereitschaft.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 08.04.2025 - 20:55 Uhr