BR24 Sport Marktwerte: FCB-Spieler verlieren - nur Pavlovic steigert sich Stand: 27.03.2024 14:49 Uhr

Die Marktwerte der Bundesliga-Stars wurden angepasst. Die Profis des FC Bayern verlieren massiv an Wert. Nur Youngster Aleksandar Pavlovic verbessert sich. Jamal Musiala bleibt der teuerste Bundesliga-Profi zusammen mit Harry Kane.

Von Victor List

Ja, zuletzt zeigte die Formkurve des FC Bayern wieder vorsichtig nach oben nach den überzeugenden Siegen gegen Mainz 05 und in Darmstadt. Für das Marktwert-Update kommt dieser Aufschwung aber zu spät. Die Werte der FC-Bayern-Stars ließen massiv nach. Große Verlierer sind Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Leroy Sané.

Kimmich, Goretzka und Co stürzen ab

Den größten Verlust der Liga muss Joshua Kimmich hinnehmen. 15 Millionen geht sein Wert nach unten auf 60 Millionen Euro. Es ist der größte Verlust seiner Karriere. Der 29-Jährige erlebt eine schwierige Saison beim FC Bayern und steht ein bisschen sinnbildlich für die Probleme der Münchner in dieser Spielzeit. Seine Rolle als defensiver Sechser interpretierte er oft zu offensiv. Erkrankungen und Verletzungen brachten ihn immer wieder aus dem Rhythmus. Auch bei der Nationalmannschaft war er Ende letzten Jahres nicht mehr gesetzt. Mit seinem Umzug auf die von ihm eigentlich nicht bevorzugte Rechtsverteidiger-Position, die er aktuell auch in München wieder bekleidet, dürfte er sein EM-Ticket aber sicher haben.

Ähnlich verhält es sich bei Leon Goretzka und Leroy Sané. Beide verlieren zehn Millionen an Marktwert. Sané ist damit 70 Millionen, Goretzka nur noch 30 Millionen wert. Der Mittelfeldmann soll einer der Verkaufskandidaten im Sommer sein. Auch er präsentierte sich in den letzten beiden Bundesliga-Spielen formverbessert, wurde aber von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Auch Sané fehlte beim DFB, nachdem er im Testspiel gegen Österreich nach einer Tätlichkeit vom Platz geflogen und für drei Spiele gesperrt worden war. Im Verein zeigte sich der 28-Jährige wie schon in den letzten Saisons. Nach einer herausragenden ersten Saisonhälfte brach er in der Rückrunde wie die gesamte Mannschaft ein.

Neben Sané und Goretzka verlieren Alphonso Davies (neuer MW 60 Mio.), Dayot Upamecano (50 Mio.), Mathys Tel (40 Mio.) und Serge Gnabry (45 Mio.) zehn Millionen an Marktwert. Für Winterneuzugang Eric Dier geht es um sechs Millionen (auf 12 Mio.) und für Min-jae Kim um fünf Millionen (auf 55. Mio.) runter. Auch Matthijs de Ligt verliert fünf Millionen (neuer Marktwert 65 Mio.).

Pavlovic großer Gewinner

Doch es gibt nicht nur Verlierer bei dieser Aktualisierung. Großer Gewinner der Bayern-Krise ist Aleksandar Pavlovic und das spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider. Er steigert sich um satte 23 Millionen auf nun 25 Millionen Euro. Eigentlich sollte der gebürtige Münchner auch sein Debüt in der DFB-Elf feiern, fiel mit einer Mandelentzündung aber aus.

Neben Pavlovic konnte sich auch Winter-Transfer Sacha Boey steigern. Der Franzose, der im Januar aus Istanbul an die Säbener Straße wechselte, ist mit 22 Millionen fünf Millionen mehr wert als zuvor. Hauptgrund für sein Plus dürften aber seine Leistungen bei seinem vorherigen Verein sein, die einen Wechselt erst ermöglichten. Der 23-Jährige absolvierte aufgrund von Verletzungen erst zwei Partien für den FCB, präsentierte in seinen beiden Einsätzen aber schwankende Leistungen.

Kane und Musiala teuerste Bundesliga-Profis

Harry Kane und Jamal Musiala konnten ihren Marktwert halten. 110 Millionen stuft das Portal transfermarkt.de für die beiden Ausnahmespieler ein. Damit sind die beiden Münchner die teuersten Spieler der Bundesliga. Die Pole Position müssen sie sich nun aber mit Florian Wirtz teilen. Der Mann von Bayer Leverkusen steigert sich aufgrund herausragender Leistungen in den letzten Wochen und Monaten um zehn Millionen und ist nun ebenfalls 110 Millionen Euro wert.

Quelle: BR24Sport im Radio 27.03.2024 - 14:54 Uhr