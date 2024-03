BR24 Sport Leroy Sané deutet Verbleib beim FC Bayern an Stand: 26.03.2024 20:43 Uhr

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Damit stehen für Leroy Sané entscheidende Wochen an. Denn nächstes Jahr wäre der Angreifer ablösefrei. Nun deutete der 28-Jährige an, dass er über 2025 hinaus verlängern könnte beim Rekordmeister.

Von Wolfram Porr

Ein schelmisches Lächeln huschte über Sanés Gesicht, als ihn ein Reporter am Rande des Test-Länderspiels Deutschland gegen die Niederlande fragte, ob er kommende Saison noch in München spiele: "Meine Familie und ich fühlen und sehr sehr wohl in München", sagte der nicht immer unumstrittene Angreifer bei RTL. Was zunächst noch etwas ausweichend klang, machte Sané aber im nachsatz deutlicher: "Ich habe noch Ziele. Und wir haben nächstes Jahr ein Endspiel daheim (das Champions-League-Finale 2025 findet in München statt, d. Red.), da will ich dabei sein."

Eberl kann wohl mit Sané für die Zukunft planen

Klarer kann man nicht artikulieren, dass man seinen Vertrag gerne verlängern würde. FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl kann sich also darauf einstellen, dass einer seiner Stürmer dem Klub erhalten bleibt.

In der Nationalmannschaft hat Sané dagegen gerade Pause. Seine Drei-Spiele-Sperre aus der Partie gegen Österreich im November verhinderten Einsätze gegen Frankreich und die Niederlande. Sané besuchte die Mannschaft aber vor dem Spiel in Frankfurt in ihrem Teamquartier und sieht sich die Partie von der Tribüne aus an.

Nagelsmann will auf Sanés Qualitäten nicht verzichten

"Ich freue mich, jetzt hier zu sein, die Jungs zu sehen und die Trainer, deswegen bin ich auch angereist", sagte Sané dem Pay-TV-Sender Sky: "Man sieht die Jungs nicht allzu oft. Es geht auch um einiges, deswegen ist es wichtig, dass ich dabei bin." Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte im Vorfeld der Partie gegen die Niederlande gesagt, er verstehe sich prächtig mit Sané und wolle auf seine Qualitäten bei der EM nicht verzichten.

Erst zur Turniergeneralprobe am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach läuft Sanés Sperre ab. Eine Woche später startet die DFB-Elf in München gegen Schottland in die EURO.

26.03.2024 - 20:45 Uhr